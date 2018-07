LEBLANC, Monique



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 14 juillet 2018, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédée madame Monique Leblanc conjointe de monsieur Denis Moore. Elle était la fille de feu Adrien Leblanc et de feu Emma Couture. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon et autrefois de Saint-Malachie, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 20 juillet 2018 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8h30.Elle laisse dans le deuil son conjoint Denis Moore et ses enfants: Mario Fournier (Tiffany Bouffard), Anne Fournier (François Simard), Éric Fournier (Karine Ruest) ainsi que le père de ses enfants Conrad Fournier; ses petits-enfants: Angélica, Gabriel et Loïc Fournier, Karel et Sabrina Simard, David Ruest et Alexis Fournier. Elle était la sœur de: Roger (Rita Fillion), Réal (Noëlla Fournier), Claude (Hélène Bisson), Denise (Clermont Breton), Jeannine (Laurent Dumont), Réjeanne, Noël (Andrée Drouin), Clément (Lise Brochu), Clémence (Alain Fournier), Nicole (Serge Pelletier), Ginette (Jean-Claude Noël), Géatane (Normand Cliche), Richard (Marie-Josée Longchamps) et Michel (Sonia Lacasse). De la famille Moore, elle était la belle-sœur de: Roger (Lucille Pelletier), feu Marcel, Raynald (Jocelyne Pante), Réjean (Christine Lemelin), Jean-Paul (Lina Greyes) et Brigitte (Johanne Prémont) ainsi que Clothilde Fournier (Jean-Paul Paradis). Elle laisse aussi dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la résidence les Méandres de Saint-Léon-de- Standon ainsi qu'au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire