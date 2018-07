GUAY, Diane Moreau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 juillet 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Moreau, épouse de feu monsieur Paul Guay et conjointe de monsieur Christian Domaine. Elle demeurait à Lévis. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Pascale Guay (Frédéric Verreault); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Raphaëlle et William; Pierre Moreau (Danièle St-Pierre) et Daniel Moreau (Carole Poulin) qu'elle considérait comme ses fils; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Yvan (Magali Lavoie), Pauline (André Lemieux), Denis (Sandra Duguay), Edith et Martin (Marlène Boivin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci tout particulier aux membres de la famille et aux ami(e)s qui l'ont accompagnée et soutenue durant les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don).La famille vous accueillera à la résidencele dimanche 22 juillet de 19h à 22h et le lundi 23 juillet à compter de 9h.