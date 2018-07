DION, Robert



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 18 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Robert Dion, époux de madame Lise Grenier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Dion et de madame Blandine Hawey. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Du Fargy. Monsieur Dion laisse dans le deuil son épouse madame Lise Grenier; ses deux filles: Martine (Edward Evans) et Brigitte (Laurier Deschênes) et Daniel Gagnon; ses petits- enfants: Mathieu, Ève-Marie et Avory; ses frères et sœurs: Gilbert (Carole Lampkin), Claude (Janine Plamondon), Yves (Denise Doyon), Lise (Robert Derico) et Nicole (feu Colette St-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier: Robert (Micheline Dubé), Rita (feu Lucien Jones), Pierrette (feu Philippe Côté), Ghislaine, Paul (Monique Franc), Maurice, Charles, Colette (feu Guy Déchène), Germaine (feu Gilles Filion), Gilles (Constance Corriveau), Fernand, Georges (Pierrette Roy), Denis (Nicole Bérubé), Jean (Jo-Ann Gaudreau) et Mariette Daoust (feu André Grenier); ses tendres neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines; ses ami(e)s, tout particulièrement Fernand Couture et Micheline Desrosiers. Il était également le frère de feu Jean-Guy (feu Yolande Laliberté) et de feu Huguette (feu Fernand Racine). Un remerciement spécial à Patrick Boutin, infirmier des soins respiratoires à domicile, pour son dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca