Investissement de 6 M$ à l’Académie Saint-Louis

Le quartier Les Rivières se dotera bientôt d’un complexe sportif d’envergure pour sa communauté. À l’aide de contributions de 4 M$ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de 2 M$ de la Ville de Québec, l’Académie Saint-Louis (ASL) se dotera d’un complexe multifonctionnel, annexé au pavillon secondaire actuel.

Ces nouveaux espaces comprendront notamment un gymnase triple et des estrades pour 250 personnes, un atrium ainsi que des salles de réception, de formation et de réunion, et des installations pour la tenue d’événements sportifs de grande envergure nationale et internationale à Québec. Le début des travaux de construction de ce projet global de 12,5 millions de dollars est prévu pour 2019.

L’authenticité du Saguenay

La 4e succursale de La Voie Maltée, et la seconde à Québec, a ouvert ses portes le 12 juillet dernier à Place de la Cité, sur le boulevard Laurier (ancien Beaugarte). Daniel Giguère, propriétaire de La Voie Maltée, a investi près de trois millions de dollars pour l’aménagement de l’espace de 10 000 pieds carrés qui compte 250 places à l’intérieur et 50 sur la terrasse. La Voie Maltée compte maintenant quatre restaurants : deux à Québec, un à Jonquière et un à Chicoutimi. Plus de 450 employés y œuvrent au quotidien, dont une centaine dans la nouvelle succursale de Place de la Cité.

RIP Buddy

Mes condoléances à la famille Cornell de Québec à la suite du décès de James (Buddy) Cornell, survenu le 12 juillet dernier à l’âge de 82 ans. J’avais travaillé avec Buddy, fier Irlandais, à l’époque des Nordiques de Québec, alors qu’il faisait partie de l’équipe d’officiels mineurs lors des matchs présentés au Colisée de Québec. James était l’un des deux juges de buts. La famille recevra les condoléances à la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc., de la rue du Pomerol à Saint-Émile, aujourd’hui, de 19 h à 22 h, et demain, de 13 h à 15 h, suivi d’une célébration de la Parole au salon.

Fondation Jane H-Dunn

Le 25e Tournoi de golf au profit de la Fondation Jane H-Dunn, tenu le 7 juillet dernier au club de golf Royal Charbourg sous la présidence d’honneur de Carl Drouin de FLB Solutions, a permis d’amasser 35 100 $, somme qui permettra à la Fondation de soutenir la maison Répit Maurice Tanguay, ainsi que quatre écoles dans la grande région de Québec qui reçoivent des enfants vivant avec une déficience intellectuelle. Sur la photo, de gauche à droite : Frédéric Lamontagne, trésorier, Carl Drouin, président d’honneur, Francine Gauthier, présidente du CA de la Fondation, Claude Paré, directeur général, Nathalie Grenier, administratrice, et Philippe Vennes, FLB Solutions Alimentaires.

Les meilleurs des Anciens

Le 10e Omnium de golf des Anciens Nordiques, au profit de la Fondation Maurice Tanguay, a réuni 170 joueurs, le 5 juillet dernier, au club Lorette, et a permis d’amasser 72 000 $ qui serviront à réaliser plusieurs projets destinés aux enfants handicapés de tout l’Est du Québec. Au niveau des performances golfiques, les gagnants (équipe de Marc Fortier) ont ramené une carte de -15, un coup de mieux que l’équipe de Patrick Roy à -14. Voici les gagnants, bouteilles à la main. De gauche à droite : Denis Lamoureux, D. Genois, Marc Fortier et Denis Desharnais, en compagnie de Dave Pichette, président de l’Association des Anciens Nordiques. Absent sur la photo, Carl Beaudoin.

Anniversaires

Mario Grenier (photo), Big pour les intimes, animateur radio (Pop 100.9) et maniaque de golf, 60 ans... Louis Morissette, acteur, scénariste, producteur et conjoint de Véronique Cloutier, 45 ans... Robert Trudel, Automod Pierre-Bertrand... Jean-Sébastien Aubin, ex-gardien de but de la LNH, 41 ans... Atom Egoyan, réalisateur et scénariste canadien, 58 ans... Richard Z. Sirois, humoriste et ex-membre de Rock et Belles Oreilles, 62 ans.

Disparus