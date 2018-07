Mélanie en pénitence

Mélanie Joly a perdu la portion Patrimoine canadien de son ministère qui va au député d’Honoré-Mercier et whip en chef, Pablo Rodriguez. Comme prix de consolation, madame Joly devient ministre du Tourisme, l’équivalent d’un purgatoire politique.

Quelqu’un a compris que l’impératrice est nue.

Personne ne s’étonnera de cette culbute professionnelle. Sa consternante « performance » dans le dossier de la politique culturelle et de l’entente avec Netflix n’a pas été oubliée. S’humilier de telle façon face à l’électorat canadien relève presque de l’exploit. Sans compter l’humiliation qu’elle a fait subir aux francophones en n’exigeant pas de garanties quant au contenu francophone de la part du géant américain.

Où est l’amour ?

Le mince intérêt démontré par le gouvernement Trudeau pour le Québec­­­ – sans qui il peut difficilement former un gouvernement majoritaire – persiste. Il demeure son propre lieutenant québécois, un rôle qu’il n’assume qu’en période d’élections partielles.

Sur 35 ministères, sept sont dirigés par des élus québécois, moins que le poids démographique du Québec dans le Canada. Parmi eux, peu de grosses pointures, sauf Marc Garneau et Pablo Rodriguez. Nous sommes loin de l’époque de l’autre gouvernement Trudeau et de ses poids lourds québécois, les Gérard Pelletier, Jean Chrétien, Jean Marchand, Monique Bégin, Francis Fox et Marc Lalonde.

Justin Trudeau est aussi québécois que canadien, mais on peine de plus en plus à déceler chez lui un amour fou pour sa terre ancestrale. En 1990, quelqu’un a demandé à son père s’il partirait si le Québec devenait indépendant. Il a eu l’air surpris. « Si le Québec se sépare, il se sépare... Je n’irai pas me pendre au grenier... Je continuerai de vivre dans ma maison de l’avenue des Pins. »

À la même question, je me demande quelle réponse Gerald Butts, son conseiller politique principal, soufflerait à l’oreille de Justin.