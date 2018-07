Pas de congé pour les travaux routiers

Malgré le début des vacances de la construction, la grande majorité des chantiers routiers du Québec continueront leurs activités au cours des deux prochaines semaines.

« On a tendance à penser que les chantiers routiers arrêtent pendant deux semaines, mais non, ils continuent », explique Christian Croteau, porte-parole à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec.

C’est que les quelque 35 000 salariés du secteur de la voirie et du génie civil ne sont pas soumis à la même convention collective que leurs 180 000 collègues des secteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Leurs vacances ne surviennent donc pas au même moment.

« On parle d’excavation, de route, de ponts et de travaux d’aqueduc. Les grands chantiers sont aussi encore en cours », dit M. Croteau, dont l’association représente 2600 employeurs de la construction.

Heures de pointe décalées

Pour les automobilistes qui ne sont pas en congé, il s’agit d’une bonne nouvelle. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) estime que le débit de la circulation diminue d’environ 20 % aux heures de pointe pendant les vacances de la construction.

D’ici au 6 août, les heures de pointe devraient donc être moins intenses et réparties sur une plus longue période en raison du grand nombre de travailleurs en congé.

« On prend cela en considération et on privilégie les travaux de soir et de nuit », explique la porte-parole du MTQ, Mila Roy. Elle recommande aux automobilistes de consulter le service 5-1-1 pour se tenir au courant des chantiers sur le réseau routier.

Les 380 chantiers sous la responsabilité du MTQ poursuivent leurs activités pendant les deux prochaines semaines, confirme-t-elle. C’est aussi le cas des travaux d’édification du nouveau pont Champlain, par exemple.

Le choix du ministère

« Si un entrepreneur voulait offrir un congé à son personnel, il faudrait qu’il obtienne l’autorisation du ministère, explique-t-elle. Dans un tel cas, on va analyser si ça peut avoir un impact sur les usagers de la route ou si ça peut affecter l’échéancier du chantier. »

Le MTQ n’était pas en mesure de confirmer hier si des entrepreneurs avaient fait de telles demandes cette année pour la période des vacances de la construction.