Prudence sur les routes

« Il est certain qu’un conducteur de VR, quel que soit le type d’équipement, doit redoubler de prudence. Il doit se rappeler que les distances pour freiner ou pour éviter un obstacle sont plus grandes. Il faut du doigté. À l’inverse, les automobilistes doivent aussi comprendre que la conduite de ces véhicules demande de la prudence. Trop souvent, les gens s’impatientent lorsqu’ils doivent suivre un VR sur la route. Ces vacanciers aiment profiter de leurs loisirs au Québec, en profitant du réseau routier au même titre que les autres véhicules. Il faut apprendre à partager la route. Une camionnette qui tracte une caravane à sellette de 35 pieds doit nécessairement prendre plus de temps pour accélérer et rouler qu’une simple voiture. La courtoisie est de mise pour tout le monde. »