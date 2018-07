La DG de Stoneham suspendue indéfiniment en raison d'une enquête administrative

La directrice générale et trésorière de la municipalité de Stoneham, Lisa Kennedy, est suspendue indéfiniment avec solde depuis le 14 mai, le temps qu’une enquête administrative soit complétée à son égard.

En poste depuis juin 2014, Mme Kennedy a été suspendue à la suite d’une résolution votée par le conseil de ville. La résolution en question fait état de « nombreuses plaintes des cadres et employés de la municipalité à l’encontre de la directrice générale ».

Pourtant, le président du syndicat, Patrick Cassista, a indiqué en entrevue que le syndicat n’a pas levé de grief envers la DG. Il ajoute ne pas avoir eu d’information sur les raisons de la suspension.

Nature inconnue

La résolution ne fait pas état de la nature des plaintes. La mairesse suppléante, Gaétane G. St-Laurent, est restée vague sur les raisons de la suspension. « Mon considérant ce n’est pas ce que contenaient les plaintes, mais la quantité », a dit l’élue.

L’avocat mandaté par la municipalité a finalement été plus clair quant à la raison de la suspension, une raison qui semble différente de celle de Mme St-Laurent. « Le conseil n’est pas satisfait des services de madame [la DG], a indiqué Me Henri Grondin. On espère arriver à un règlement à l’amiable. »