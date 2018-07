Terrebonne avait aussi son M. 3%

« Il [Ouellette] mentionne que depuis les nouvelles élections, Luc Papillon a été placé à la Ville à titre de directeur général, et que tout le monde l’appelle Monsieur 3 % », ont noté les enquêteurs de l’UPAC après un de leurs entretiens avec lui, en 2014.

Luc Papillon a finalement été arrêté le 15 mars dernier en même temps que quatre autres personnes, dont l’ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille. Il a occupé le poste de directeur général de 2013 à 2017, après avoir été DG adjoint pendant plus d’une décennie.

À titre de plus haut fonctionnaire de Terrebonne, Luc Papillon était en autorité pour les questions de zonage et de contrats publics.

Or, selon la thèse de l’UPAC, plusieurs de ces contrats auraient été conclus en retour d’une ristourne de 3 à 5 % en argent comptant remise par des entrepreneurs à Daniel Bélec, l’ex-chef de cabinet du maire Robitaille.

En 2011, une enquête de l’Agence QMI révélait que M. Papillon et son patron, Denis Lévesque, s’étaient fait rembourser plus de 16 000 $ de vêtements sur leurs comptes de dépenses entre 2008 et 2010.