Tour de l’Abitibi: sur la mythique 117

VAL-D’OR | L’Alpe d’Huez a trouvé son équivalent mercredi au Tour de l’Abitibi. L’ascension mythique du Tour de France s’est traduite ici en un calvaire de plus de trois heures sur du plat, à une vitesse folle de 45 km/h dans le vent et avec la forêt comme plus fidèle spectatrice.

C’est avec une journée de tortionnaire comme celle de mercredi que cette course par étapes bonifie sa réputation de plus importante au monde dans la catégorie junior. Pour la première fois depuis 1979, le Tour s’est approché de la limite de 140 km imposée par l’Union cycliste internationale (UCI) pour une course d’un jour pour des athlètes de 17 et 18 ans.

À défaut de cols interminables et de scènes de cartes postales, c’est autre chose que l’élite mondiale vient chercher ici. C’est davantage pour le niveau relevé de la course que pour ses parcours qu’elle demeure la seule destination hors d’Europe et d’Asie parmi les neuf de la Coupe des nations de l’UCI.

« Ça nous marque, le Tour de l’Abitibi. C’est énorme pour nous », admettait avant le départ Bastien Bodnar de la sélection régionale française de Dijon, sixième à chacune des deux premières étapes.

Course symbolique

Les équipes nationales de six pays (Canada, États-Unis, France, Japon, Nouvelle-Zélande et Thaïlande) et 18 formations provinciales et régionales nord-américaines participent à cette 50e édition. Si le contenu du Tour a enrichi son histoire avec de grands noms et des victoires variées, il n’y a de mythique dans son contenant que la route 117 coupant le Québec en deux et qui traverse cette région.

« Je n’ai pas besoin de les motiver », affirme la directrice des Espoirs Élite Primeau Vélo de Laval, Virginie Gauthier, au sujet de l’attrait qu’exerce le Tour sur ses six coureurs.

« C’est rare pour eux d’être confrontés à d’autres athlètes d’un niveau international. C’est un événement symbolique durant leur été », dit-elle.

Du prestige

L’un d’eux, Nicolas Rivard, n’aurait pas voulu rater le coup. Au repos complet durant six semaines en raison d’une mononucléose, il a dû faire l’impasse sur le Grand Prix de Charlevoix et les championnats canadiens au Saguenay au début de l’été. Mais l’Abitibi, il n’ose pas imaginer s’il avait dû aussi s’en passer.

« Pour moi, le Tour de l’Abitibi est plus important que les championnats canadiens. C’est plus prestigieux », prétend le junior de première année, auteur d’une surprenante septième place mardi et de la 14e mercredi.

Mercredi, la caravane est passée dire bonjour à Senneterre et Barraute, notamment, avant de rentrer à Val-d’Or pour la finale. On verra Malartic et Rivière-Héva demain. Elle partira d’Amos, l’un des principaux poumons dans la survie de cet événement, pour l’épreuve sur route de 100 km de demain.

En se déployant sur la presque totalité d’un aussi vaste terrain de jeu, cette course qui a un demi-siècle entretient sa réputation de ne rien donner de gratuit. L’Américain Riley Sheehan, huitième au classement général après deux jours, connaît déjà le prix à payer s’il veut devenir seulement le quatrième participant dans l’histoire à signer un deuxième championnat en deux ans.

« C’est la première fois qu’on fait sept étapes. Je ne sais pas dans quel état on va finir la semaine ! », se demandait à voix haute Bastien Bodnar. Résultats Route 137 km 1-Ryan Jastrab, Alterra Home Loans Calif., 3 h 4 min 16 s 2-Sam Cook, Desjardins Ford, m.t. 3-Kyle Kirby, Team California, m.t. 10-Théo Marichy, Espoirs Élite Laval, m.t. Maillot brun Classement général | (2 étapes sur 7) 1-Ryan Jastrab, Alterra Home Loans Calif, 5 h 30 m 21 s 2-Taisei Hino, Japon, + 2 s 3-Eduardo Cruz De La Mora, Alterra, + 3 s 4-Sam Cook, Desjardins Ford, + 4 s 14-Nicolas Rivard, Espoirs Élite Laval, + 10 s Maillot orange (points) 1-Taisei Hino, Japon, 44 pts 2-Riley Pickrell, Canada, 42 pts 3-Ryan Jastrab, Alterra, 30 pts 13-Nicolas Rivard, Espoirs Élite, 8 pts

Le maillot brun reste à l’ouest

Le maillot brun tant convoité du Tour de l’Abitibi demeure la propriété de la côte ouest. Après la victoire de Ryan Pickrell de Victoria la veille, le Californien Ryan Jastrab le lui a retiré de ses épaules en remportant au sprint la deuxième étape, jeudi, une épreuve sur route de 137 km conclue à nouveau à Val-d’Or.

Le coureur d’Apple Valley a battu notamment au sprint Sam Cook, un Néo-Zélandais adopté par l’équipe de Québec Desjardins Ford.

« J’ai décidé de me porter à l’attaque avec environ 10 km à franchir et avec deux autres cyclistes. Nous avons bien travaillé ensemble. Il s’est ajouté deux autres coureurs pendant notre échappée et, avec environ 3 km à faire, c’était devenu pas mal évident que nous tiendrons le coup jusqu’à la fin. Nous avons fini la course un peu comme dans un critérium en nous battant pour nos positions », a commenté le jeune Californien, qui détient ce matin une maigre priorité de deux secondes sur le Japonais Taisei Hino au sommet du classement général.

Pickrell grand perdant

Le perdant du jour est sans contredit Ryan Pickrell, qui avait enlevé la première étape. Le Canadien a terminé sa journée bredouille trois fois plutôt qu’une puisqu’il a échappé le maillot brun du meneur, celui orange du classement des points et le bleu du meilleur coureur de première année. Tout ça après avoir brisé sa roue arrière à moins de trois kilomètres de l’arrivée, ce qui l’a empêché d’exploiter ses habiletés au sprint.

Deux étapes jeudi