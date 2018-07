Un ex-conseiller municipal de Sept-Îles candidat au PLC?

SEPT-ÎLES – Guy Berthe, ex-conseiller municipal de Sept-Îles et directeur des ressources matérielles et financières du cégep de Sept-Îles, songe à faire le saut en politique fédérale.

M. Berthe souhaite représenter le Parti libéral du Canada (PLC) aux prochaines élections dans la circonscription de Manicouagan. Il est convaincu de l’importance pour une région comme la Côte-Nord d’être représentée par un député du parti au pouvoir.

«Malheureusement, la vie est ainsi faite. Lorsqu’un parti est au pouvoir et qu’il représente une région, on a plus de chances d’être entendu et d’aller plus loin dans certains projets, a dit M. Berthe.

«C’est certain que les règles au fédéral et au provincial, c’est des règles administratives. On analyse des dossiers, on les monte. Mais d’avoir un député qui travaille fort avec le parti, je pense que ça pourrait avoir du plus pour la Côte-Nord.»

Guy Berthe estime que ses expériences de gestion dans des institutions d’enseignement et ses implications dans des organismes communautaires constituent des atouts à son éventuelle candidature.