Homme battu dans Sainte-Foy: trois suspects arrêtés

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) est présentement en déploiement, alors qu’un homme a été agressé physiquement à sa résidence.



Trois hommes âgés entre 20 et 30 ans ont été arrêtés peu de temps après l’agression. Les suspects seront rencontrés par les enquêteurs dans les heures à venir.



Selon le porte-parole du SPVQ, les suspects se seraient introduits dans la résidence de l’homme de la rue Privat, à Québec, et l’auraient attaqué. Les faits se sont produits vers 6h43.



Les policiers sont sur place afin de protéger la scène.



La victime, un homme de 25 ans, a subi des blessures importantes à la tête qui ne laisseraient toutefois pas craindre pour sa vie.



Les motifs de l’agression et les liens entre les suspects et la victime ne sont pas connus.

Les trois suspects comparaîtront cet après-midi, au palais de justice de Québec, pour menace, vol qualifié et voies de fait avec lésions.



