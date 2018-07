Voici pourquoi toutes les femmes devraient oser porter de la lingerie sans honte, selon Alanis Desilets

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Alanis Desilets nous livre un message très inspirant sur l’acceptation de son corps au moment de porter de la lingerie.

L’influenceuse commence la conversation en mentionnant que la lingerie est probablement la pièce de vêtement dans laquelle on se sent le plus vulnérable.

«Quand on est vêtue de lingerie seulement, c’est comme si on acceptait tous nos défauts. C’est comme si on acceptait tout ce qui nous déplaît de notre enveloppe corporelle et qu’on faisait juste se montrer comme on est vraiment, sous toute notre vulnérabilité», dit-elle.

Elle propose aux femmes de se faire un cadeau à elles-mêmes et de faire honneur à leur corps en s’achetant de la lingerie.

En portant des sous-vêtements sexy, elle souligne que «c’est comme si on disait à notre corps qu’on l’aime assez pour le laisser se décorer et se vêtir comme il le mérite vraiment. On ne le cache pas, on fait juste le montrer, l’aimer et l’assumer. Si la société a appris aux femmes à détester leur corps, moi je veux leur apprendre à ADORER leur corps.»

Elle soulève le point qu’elle n’a pas toujours été aussi confiante et maintenant qu’elle est bien dans sa peau, elle souhaite être un modèle en montrant aux femmes comment accepter tous leurs défauts.

Alanis souligne la chance que blush lui a donnée : «quand je me suis assise avec l’équipe pour la première fois, c’est comme si elle me donnait un micro et que maintenant, j’avais les outils nécessaires pour véhiculer mon message à toutes les belles femmes de ce monde.»

L’ancienne participante d’OD Bali donne un précieux conseil à toutes les âmes qui manquent de confiance: «C’est d’accepter l’aventure de vivre dans son propre corps et vous allez avoir la réponse à tous vos problèmes et n’oubliez pas que c’est vous qui avez le pouvoir, et non la société.»

Elle conclut en disant qu’on n’a pas fini de la voir montrer ses «beaux bourrelets qu’elle aime mettre de l’avant lorsqu’elle porte de la lingerie.

Visionnez la vidéo complète ici :

