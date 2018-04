La vie de tournée

avec les 2Frères

«C’est ce qu’on incarne. On voulait être le plus naturel possible et une part de notre succès vient de cette authenticité qu’on dégage. Je ne pense pas qu’on pourrait simuler ça tout ce temps», explique Érik, l’aîné du duo.

L’équipe du Journal , constituée d’un journaliste et un photographe, a été accueillie à bras ouverts par Érik, Sonny et leur entourage. Après vingt-quatre heures à leur côté, on avait le sentiment de faire partie du clan. Nous partagions avec eux tous les repas, les sorties après les concerts et les blagues pas racontables lancées dans les loges avant les concerts.

Une fois sur place, en début d’après-midi, on laisse les valises à l’hôtel pour prendre la direction de la salle de spectacles où se trouvent déjà les trois techniciens de la tournée, prêts pour le test de son. Puis, c’est le souper, le concert et on recommence le lendemain.

Après le concert de la veille, habituellement suivi d’une sortie dans un bar local, tout le monde se réveille en fin d’avant-midi. On ingurgite rapidement son déjeuner et on roule vers la ville suivante.

Chaque jour, c’est la même routine pour les frangins, leurs trois musiciens, le directeur de tournée et Marie-Jeanne, la copine d’Érik (et fille d’Annie Brocoli), qui est en charge de la vente de produits dérivés.

Durant ce périple de 1800 kilomètres répartis sur sept jours, qui nous a conduits de Chandler à Dégelis, en passant par Amqui, Rimouski et Rivière-du-Loup, jamais ils n’ont dit non aux nombreuses demandes de leurs fans pour une photo, un autographe ou même un câlin.

CHANDLER | Ils ont beau avoir vendu plus de 140 000 exemplaires de leurs albums Nous autres et La route , la vie des 2Frères en tournée n’a rien d’extravagant, a constaté Le Journal grâce à un accès privilégié aux coulisses d’une récente série de concerts dans l'Est du Québec.

Confidences sur la route, entre deux hôtels

Q : Vous avez commencé votre carrière dans les bars. Quelle est la plus grande différence depuis que vous jouez dans le réseau des salles de spectacles?

Sonny : La plus grosse différence que je remarque, c’est que les gens sont assis, ils écoutent et ils ne sont pas tout le temps saouls.

Érik : La principale différence pour moi, ce sont les conditions qui sont bien meilleures depuis qu’on fait la tournée en salles…

S : … genre, on ne dort plus dans la même chambre (rires).

É : …mais on court beaucoup plus. Pendant six ans, on jouait à Sept-Îles entre dix et quinze fois par année, mais deux weekends consécutifs. Nous étions donc à Sept-Îles pendant dix jours. On faisait trois spectacles, quatre jours de congé, puis trois spectacles. On avait le temps de profiter de la région et on s’est fait beaucoup d’amis partout où nous sommes allés. Maintenant, c’est une ville après l’autre et ça ne nous donne pas tellement le temps de voir nos amis. C’est ce qui manque le plus de la tournée des bars.»

Q : Vous avez donc un bon réseau de contacts?

S : Érik et moi avons toujours été des gars sociables. Et nous avons toujours été beaucoup joués dans les régions, où les gens sont en général très amicaux, très familiaux. Par exemple, on arrivait au Havre-St-Pierre et on rencontrait quelqu’un dans le bar après avoir joué. On connaissait la personne depuis quinze minutes et le lendemain, elle nous offrait d’aller faire un tour sur les îles en bateau.

Q : Vous êtes tous les deux papas d’une fille de six ans. C’est difficile pour la famille, la vie de tournée?

É : La mienne me suivait en tournée, de zéro à 5 ans. Sa mère était notre gérante donc ce n’était pas difficile du tout pour moi. Maintenant, la petite va à l’école et sa mère et moi sommes séparés. Je vis donc ce que Sonny vit depuis la naissance de sa fille. Je comprends que c’est plus difficile.

S : C’est le prix à payer pour faire ce qu’on aime. Je ne me verrais pas faire autre chose. Mais quand je passe du temps avec ma fille, je suis là. Je suis présent. Ce n’est rien contre ma blonde parce que je l’aime, mais je m’ennuie tellement de ma fille que je ne me rends même pas compte que je m’ennuie de ma blonde.

Q : Le contact avec les gens est primordial pour vous?

S : On ne se tanne jamais de la reconnaissance des gens. Ça peut arriver qu’on fasse une signature d’autographes et que ça nous épuise physiquement, mais ça ne nous tanne pas parce que les gens ont littéralement le droit de vie ou de mort sur ta carrière. C’est quelque chose qui n’est pas nécessairement compris par tous les artistes. On considère que le public est notre employeur et on va toujours faire en sorte de bien l’entretenir. Ce n’est même pas un défi, on aime ça.

Q : Durant cette tournée, vous avez inclus beaucoup d’humour dans votre mise en scène signée Jérémy Demay.

É : On se rend compte que faire rire les gens, c’est une drogue encore plus forte que se faire chanter nos chansons. Mais on ne veut pas devenir humoristes.

S : Les gens payent pour écouter notre musique. À chaque fois qu’ils rient un petit peu, c’est un extra.

Q : L’argent est-il un sujet tabou pour vous?

S : Érik et moi n’avons jamais été des gars à l’argent. On a toujours voulu prioriser la qualité du spectacle, la qualité des musiciens et de tout ce qu’il y a autour. Ce qui t’amène au sommet, c’est le fait que les gens t’ont adopté. Ce qui permet d’y rester, c’est parce que tu as l’air d’être au sommet. C’est important de l’entretenir. Si on a assez d’argent pour vivre, pour faire vivre nos familles, payer nos maisons, nos autos, c’est correct.

É : J’ai monté mon rythme de vie à une hauteur qui n’est pas extravagante. J’ai une vieille maison, je suis bien. Tout ce que je veux, c’est payer mon rythme de vie, qui ressemble à celui de bien des gens qui font du 9 à 5.