Le Canada fête ses 150 ans. C’est le temps ou jamais de découvrir le pays. D’un océan à l’autre, nous avons recensé 150 lieux symboliques. Des merveilles naturelles aux icônes touristiques, des incontournables aux trésors méconnus, des plus accessibles aux plus isolés, la liste est complète afin de meubler vos vacances pour les… 150 prochaines années !

LES MARITIMES

Les provinces maritimes nous offrent la mer en cadeau. Les routes côtières y sont sublimes et nous mènent vers des vestiges et des traditions de peuples qui ont choisi ses terres comme porte d’entrée en Amérique. Histoire, icebergs et homard sont au menu !