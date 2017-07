De Félix Leclerc à Mick Jagger en passant par Sting, le Festival d’été a été l’un des principaux canaux par lequel les stars musicales ont afflué vers Québec au cours des cinquante dernières années. Pour souligner le demi-siècle du FEQ, une équipe de journalistes a établi un palmarès des 50 plus grandes vedettes qui ont participé au Festival au fil des ans. L’exercice semble simple. Or, ça se complique quand il faut comparer un artiste de calibre international avec une figure emblématique de la chanson québécoise. Dans ce reportage, voyez comment nous avons départagé tout ça.



Sting a fait la différence

Au Festival d’été, le concert de ZZ Top, en 2005, a marqué le début de l’ère des vedettes internationales sur les plaines d’Abraham. Mais le spectacle qui a vraiment mis l’événement sur la mappe, c’est celui de Sting en 2009, affirme le directeur général du FEQ, Daniel Gélinas.

On ne s’étonnera pas d’ailleurs de retrouver l’ancien chanteur des Police au troisième échelon de notre palmarès des 50 plus grandes stars de l’histoire du FEQ.

«Quand on a fait Sting, et aussi Placido Domingo la même année, on a franchi une étape supplémentaire. Pour moi, ce fut le virage entre un événement de moyenne envergure et un gros événement. Après ça, on a vu arriver Elton John et tous les autres», dit M. Gélinas.

Si aujourd’hui le FEQ jongle avec les millions pour attirer des célébrités du monde entier, il en était tout autrement à ses débuts. En témoigne le passage de Félix Leclerc, première vraie tête d’affiche du FEQ dans les années 1960.

«On a son contrat et il sera dans l’exposition du 50e. Ça coûtait 4000 $ pour deux soirs au Palais Montcalm. Seul avec sa guitare. Lui-même avait spécifié sur le contrat : au Palais Montcalm et nulle part ailleurs. Il avait aussi indiqué : pas de télévision et pas de radio.»

Comme quoi les Foo Fighters et Lady Gaga de ce monde n’ont rien inventé quand ils se sont mis à refuser l’accès des Plaines aux chasseurs d’images des médias.