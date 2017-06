La chance de courir devant son public

Lance Stroll, le 12e pilote canadien à avoir pris le départ d’un Grand Prix de F1

Pour la première fois en 11 ans, les amateurs de course automobile pourront enfin encourager l’un des leurs au Grand Prix du Canada.

À lire aussi : Moments d’anthologie avec les Villeneuve

Confirmé en novembre dernier à titre de pilote régulier de l’écurie de Williams, Lance Stroll sera le point de mire du public qui viendra l’encourager au circuit Gilles-Villeneuve en fin de semaine.

Et pour le Québécois, il s’agira d’une rare occasion de courir sur ses terres. Ce qui, en fait, ne lui est pas arrivé depuis son départ vers l’Europe, en 2013.

Après un fructueux apprentissage en karting, il a su par la suite gravir les échelons avec succès.

Au circuit d’Imola, en Italie l’automne dernier, il est devenu le premier nord-américain à remporter le Championnat européen de F3, ce qui lui a ouvert les portes vers la discipline-reine du sport automobile.

Entrée en scène difficile

Contrairement à Jacques Villeneuve, dont la dernière présence au circuit qui porte le nom de son père remonte à 2006, ses premiers tours de roues en F1 n’ont pas été de tout repos.

Si bien que le pilote de 18 ans se présente à Montréal sans avoir accumulé un seul point après les six premières étapes de la saison.

C’est en Russie, le 30 avril dernier, qu’il a inscrit son meilleur résultat, le 11e rang, à une position d’obtenir le dernier point disponible.

L’occasion est donc belle pour Stroll de gâter son public, qui lui réservera, on s’en doute, un accueil bruyant quand il effectuera son premier tour au circuit Gilles-Villeneuve, demain matin à l’occasion de la séance matinale d’essais libres.

«J’attends ce moment depuis longtemps, a-t-il déclaré, en entrevue au Journal. Je sais que les attentes sont élevées à mon égard. C’est une pression supplémentaire que je suis capable de supporter.»

La bonne nouvelle, c’est que sa monoplace devrait être beaucoup plus à l’aise au Circuit Gilles-Villeneuve qu’elle l’a été lors des deux dernières escales, à Barcelone et à Monaco.

Il aura aussi la mission de rouler au même rythme que son coéquipier, le vétéran Felipe Massa, ce qu’il a été incapable de faire depuis sa venue en F1.

L’affaire des Villeneuve

À Melbourne, en mars, Stroll a été le 12e pilote canadien à participer à un Grand Prix.

Gilles Villeneuve et son fils Jacques (couronné champion du monde en 1997) auront été les plus grands ambassadeurs de leur pays en F1, en disputant respectivement 67 et 163 épreuves.

Ils sont non seulement les seuls pilotes canadiens à avoir remporté une course, mais ils ont été aussi les seuls à avoir inscrit des points au championnat.

Il convient toutefois de rappeler qu’à une certaine époque, seuls les six premiers à l’arrivée récoltaient des points.

Peter Ryan a été le pionnier en participant au Grand Prix des États-Unis, à Watkins Glen, en 1961, qu’il a complété à la neuvième place. Quelques semaines plus tôt, celui qui a grandi dans la région de Mont-Tremblant avait gagné la première épreuve de F1 présentée au Canada (au circuit de Mosport en Ontario), mais cette course n’était pas intégrée au Championnat du monde. Elle ne le sera que six ans plus tard.

En 1963, Peter Broeker avait été le deuxième Canadien à courir en F1, en s’engageant lui aussi au Grand Prix des États-Unis. Comme Ryan, c’est la seule course officielle de F1 à laquelle il aura participé. Il sera classé septième.

Deux Canadiens au départ à Mosport en 1967

En 1967, Eppie Wietzes est l’un des deux seuls représentants de l’unifolié, avec Al Pease, à participer au premier Prix du Canada intégré au Championnat du monde. Il sera contraint à l’abandon.

Sa deuxième et dernière tentative aura lieu sept ans plus tard, toujours au circuit de Mosport, mais il ne ralliera pas l’arrivée non plus.

Pease, lui, a disputé trois épreuves de F1, toutes au Canada, de 1967 à 1969, tout comme Bill Brack (1968, 1969 et 1972). Quant à John Cordts et John Cannon, ils n’ont été vus qu’une fois en F1, soit respectivement au Grand Prix du Canada en 1969 et au Grand Prix des États-Unis en 1971.

George Eaton a disputé 13 courses de F1 dans les années 1970 et 1971, alors qu’Allan Berg comptait neuf départs en 1986.

Le retrait du Grand Prix du Canada au calendrier empêchera toutefois ce dernier de rouler au Circuit Gilles-Villeneuve, à sa grande déception.

Jacques Villeneuve, le frère de Gilles cette fois, aurait pu s’ajouter à cette liste, mais à ses trois seules tentatives (Montréal 1981, Las Vegas 1981 et Montréal 1983), il n’a pas réussi à se qualifier.