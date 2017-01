Autres







Les affrontements de l'hiver À la télévision, la saison hivernale marque toujours le départ d’une poignée de séries à succès, le retour de plusieurs valeurs sûres, la suite des feuilletons annuels et l’arrivée de quelques nouveautés. Après quelques remaniements de grille, les grands réseaux sont enfin prêts à continuer la guerre des cotes d’écoute. Voici huit chaudes luttes qui risquent de faire fondre la neige au cours des prochains mois.

District 31 contre Piment fort

Du lundi au jeudi à 19 h

Photo courtoisie Vincent-Guillaume Otis et Magalie Lépine-Blondeau dans District 31. District 31 a dominé sa case horaire cet automne. Que ce soit contre La Voix Junior (version quotidienne) les lundis, J.E. les mardis ou encore Les Gags de Juste pour rire les mercredis et jeudis, le feuilleton policier de Luc Dionne n’a jamais fléchi. Au contraire, plus la saison progressait, plus ses cotes d’écoute grimpaient. En fin de compte, la série a enregistré une moyenne de 1 080 000 téléspectateurs, selon les données confirmées de Numéris. Est-ce que Radio-Canada restera au sommet à 19 h contre Piment fort et TVA en 2017? Peut-être. L’hiver dernier, le rendez-vous humoristique ralliait 895 000 fidèles en semaine. Dès lundi, la lutte s’annonce donc serrée… ou, comme dirait Normand Brathwaite: «C’est chaud, c’est chaud, c’est chaud!» Photo courtoisie Normand Brathwaite anime Piment fort. Quelle émission allez-vous écouter? District 31 Piment fort Aucune

Lâcher prise contre Les beaux malaises en reprise

Lundi à 19 h 30

Photo courtoisie Neuf ans après Rumeurs, Sophie Cadieux retrouve les textes d’Isabelle Langlois dans Lâcher prise. À première vue, le combat paraît inégal: une nouveauté contre une série en reprise? Couronnons le gagnant tout de suite! Mais attention. Donner la victoire à Lâcher prise (début: 9 janvier) de manière aussi hâtive serait une erreur. Parce qu’avec une moyenne de 1 968 000 téléspectateurs la saison dernière, Les beaux malaises a prouvé qu’il était un adversaire qu’on aurait tort de sous-estimer… même en rediffusion. Lâcher prise a toutefois plusieurs raisons de sourire. Cette nouvelle comédie dramatique d’Isabelle Langlois, après Rumeurs et Mauvais karma, brosse le portrait d’une femme (Sophie Cadieux) au bord du gouffre. Mère d’un petit garçon de 6 ans, divorcée et professionnelle accomplie, elle vit à 120 km/h jusqu’au jour où elle perd pied… de façon spectaculaire. Amateurs de répliques incisives et d’envolées verbales démesurées? Ce rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes est pour vous. Photo courtoisie Les beaux malaises. Quelle émission allez-vous écouter? Lâcher prise Les beaux malaises en reprise Aucune

L’Échappée contre Ruptures contre Les Recettes pompettes

Lundi à 20h

Photo courtoisie Julie Perreault dans L'Échappée. Photo courtoisie Mélissa Désormeaux-Poulin reprend le rôle d'Ariane Beaumont dans Ruptures. Photo courtoisie Éric Salvail calera d'autres shooters dans Les Recettes pompettes. Quelle émission allez-vous écouter? L'Échappée Ruptures Les Recettes pompettes Aucune

Les pays d’en haut contre Karl & Max

Lundi à 21h

Photo courtoisie Sarah-Jeanne Labrosse incarne Donalda dans Les pays d’en haut. Un peu plus d’un an après avoir été offerte en primeur sur Club illico, la série Karl & Max débarque à TVA cette semaine. Cette comédie/thriller/drame, qui raconte comment le destin de deux amis d’enfance (Charles Lafortune et Guy Jodoin) bascule quand ils découvrent un sac contenant un fusil et beaucoup, beaucoup d’argent, propose un univers diamétralement opposé à celui des Pays d’en haut. Malgré sa distribution cinq étoiles comprenant également Hélène Florent, Patrick Hivon et Benoît Gouin, Karl & Max aura fort à faire pour dominer Les Pays d’en haut à l’audimat. L’hiver dernier, le feuilleton d’époque de Claude-Henri Grignon revu et corrigé par Gilles Desjardins ralliait 1 595 000 personnes chaque semaine. Sa deuxième saison devrait en attirer tout autant, sinon plus, grâce entre autres aux nombreux Gémeaux remportés en septembre, dont ceux de Meilleur premier rôle dramatique masculin (Vincent Leclerc, toujours aussi convaincant et nuancé en Séraphin) et Meilleure série dramatique saisonnière. Photo courtoisie Charles Lafortune et Guy Jodoin dans Karl & Max. Quelle émission allez-vous écouter? Les pays d’en haut Karl & Max Aucune

Votre beau programme contre L’heure bleue

Mercredi à 21h

Photo courtoisie Véronique Cloutier pilote Votre beau programme. Sans contredit le duel le plus attendu cet hiver. D’un côté, c’est le grand retour de Véronique Cloutier, qui reprend la barre d’une émission après une pause télé de trois ans. De l’autre, c’est la nouvelle série d’Anne Boyer et Michel d’Astous, le tandem d’auteurs derrière Yamaska, Deux frères et Nos étés. Le choix sera difficile à faire pour plusieurs téléspectateurs. Au moins, il s’agit d’un bel exemple de contre-programmation. Diffusé en direct, Votre beau programme (début: 11 janvier) promet d’être un happening hebdomadaire mariant humour, variétés et chansons. Jean-Sébastien Girard (La soirée est (encore) jeune) y tiendra le rôle du complice de Véronique. Mettant en vedette Céline Bonnier et Benoît Gouin, L’heure bleue (début: 11 janvier avec 2 épisodes en rafale de 20 h à 22 h) brossera le portrait d’une femme qui laisse tout derrière elle, famille et travail, après avoir perdu son fils de six ans. En d’autres mots, vous voulez rire ou pleurer le mercredi? Photo courtoisie Céline Bonnier tient la vedette de L’heure bleue. Quelle émission allez-vous écouter? Votre beau programme L’heure bleue Aucune

Les galas Juste pour rire contre L’Auberge du chien noir contre L’amour est dans le pré

Jeudi à 20h

Photo courtoisie Gilbert Rozon aux commandes du Gala incroyable l’été dernier au Festival Juste pour rire. Après avoir occupé la case horaire du lundi 20 h durant ses 13 premières années en ondes, L’Auberge du chien noir (de retour le 19 janvier) terminera sa longue route le jeudi, a décidé Radio-Canada. Annoncé en novembre, cet étonnant changement a fortement déplu (le mot est faible) aux fans fidèles du Caboose Band, qui n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur internet. Dans son nouveau créneau, L’Auberge affrontera un adversaire beaucoup moins redoutable qu’une fiction de TVA: Les galas Juste pour rire. De son côté, V tentera de brasser les cartes avec L’amour est dans le pré (de retour le 19 janvier). La téléréalité agricole animée par Marie-Ève Janvier avait rejoint une moyenne de 700 000 téléspectateurs en 2016, gracieuseté d’une controverse entourant deux participants. Les cultivateurs célibataires parviendront-ils à surpasser cette récolte? Photo courtoisie Vincent Graton dans L’Auberge du chien noir. Photo courtoisie Marie-Ève Janvier anime L’amour est dans le pré. Quelle émission allez-vous écouter? Les galas Juste pour rire L’Auberge du chien noir L’amour est dans le pré Aucune

Ça finit bien la semaine contre Virtuose

Vendredi à 19h

Photo courtoisie Julie Bélanger et José Gaudet animent Ça finit bien la semaine. Après s’être mesurés aux humoristes des galas de ComediHa! cet automne, Julie Bélanger et José Gaudet feront face à Gregory Charles. Le touche-à-tout revient aux commandes de Virtuose (de retour le 20 janvier), cette compétition ralliant de jeunes artistes spécialisés en musique classique ou opératique. Marc Hervieux reprend son rôle de juge, mais cette fois, il sera accompagné par Gabriella, une chanteuse-violoniste qui s’est illustrée à The Voice, en France en 2016. Fait à signaler, les invités-vedettes des demi-finales sont déjà dévoilés: Louis-Jean Cormier, Florence K et Michel Rivard. Est-ce que ce sera suffisant pour ébranler la domination de Ça finit bien la semaine (de retour le 13 janvier) à TVA? Probablement pas. Mais comme l’a si bien démontré La Voix Junior cet automne, les jeunes talents musicaux ont la cote par les temps qui courent… Photo courtoisie Gabriella et Marc Hervieux épauleront Gregory Charles cette année dans Virtuose. Quelle émission allez-vous écouter? Ça finit bien la semaine Virtuose Aucune

Tout le monde en parle contre Le Banquier et La Voix

Dimanche soir