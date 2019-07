12 nouveaux restos qui ont ouvert juste à temps pour l’été à Québec

C’est enfin le temps des vacances! Quoi de mieux qu’une belle sortie au restaurant pour célébrer l’arrivée de la saison estivale?

Plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes dans les dernières semaines à Québec.

Voici 12 nouveaux établissements à essayer cet été

Le Don

Photo courtoisie

Avis aux végétaliens de Québec: le restaurant Le Don, qui ne contient aucun produit d’origine animal dans sa cuisine, est maintenant ouvert dans le Vieux-Port de Québec.

Cet établissement «100 % végétalien» est un projet des associés derrière le Bello Ristorante, La Bûche et Peppé. On y retrouve une carte surprenante d’entrées, de plats principaux et de desserts, allant du tartare de betterave au mijoté bourguignon en passant par le spaghetti carbonara et les dumplings.

♦ 97, rue du Sault-au-Matelot

La Signature

Photo Facebook

Installé dans les anciens locaux du Fun en bouche, dans Limoilou, le bistro La Signature offre des déjeuners haut-de-gamme en début de journée, puis se métamorphose en restaurant «apportez votre vin» en soirée.

Ce restaurant est le nouveau concept du copropriétaire de l’Oeuforie – Steak Frites & Cie. Il compte 42 places à l’intérieur, en plus d’une douzaine en terrasse.

♦ 1073, 3e Avenue

Le Trèfle Limoilou

Un vent irlandais souffle sur Limoilou depuis quelques jours. Plus d’un an après l’annonce de son arrivée à Québec, la taverne irlandaise Le Trèfle a enfin ouvert ses portes le 25 juin sur la 3e Avenue.

Le restaurant offre une cuisine de type «pub», ainsi qu’une vaste sélection de bières, de whiskys et de bourgons. Il s’agit du troisième restaurant Le Trèfle, qui compte également deux succursales à Montréal.

♦ 699, 3e Avenue

Crêperie & cie 5.0

Les amateurs de sucré-salé sont conviés dans une toute nouvelle crêperie, installée depuis la mi-juin dans le Petit Champlain.

La Crêperie & cie 5.0 offre une sélection de crêpes sucrées et salées, mais aussi des gaufres et des biscuits, le tout cuisiné sur place. Le menu est conçu à partir de produits locaux et saisonniers.

♦ 102, rue du Petit-Champlain

elli

Photo Facebook

Situé au cœur du cabaret Le Drague, le restaurant elli se veut un endroit où se marient les plaisirs de la table et de la scène.

Photo Facebook

La carte du restaurant, qui a ouvert officiellement ses portes mercredi, propose un menu froid et chaud, ainsi que des snacks et des desserts. Qu’ils soient la star du plat ou l’accompagnement d’une viande, les légumes sont bien en valeur dans les assiettes du elli.

♦ 815, rue Saint-Augustin

Maison Livernois

Photo Facebook

Le pub et distillerie La Maison Livernois a ouvert ses portes à la fin du mois de mai, au grand bonheur des adeptes de gins.

Côté nourriture, le restaurant situé dans le Vieux-Québec propose un menu où se côtoient du «comfort food», comme des burgers et des poutines, et des plats haut de gamme. À titre d’exemples, les épicuriens pourront déguster du carpaccio de wyagu, des ailes de canard et de la pieuvre.

Photo Facebook

Le tout est servi dans le décor unique de la Maison Livernois, située sur la rue Saint-Jean.

♦ 1200, rue Saint-Jean

Les Botanistes

Les végétaux sont à l’honneur dans le tout nouveau restaurant Les Botanistes, installé depuis la fin mai dans le centre jardin Floralies Jouvence.

Projet des chefs Jean-Luc Boulay, Arnaud Marchand et Pierre Joubaud, l’établissement permet aux épicuriens de redécouvrir la versatilité des légumes.

Les Botanistes compte une centaine de places, en plus d’une terrasse extérieure.

♦ 2020, avenue Jules-Verne

La Sagamité

Sept mois après un éprouvant incendie qui a forcé la fermeture du restaurant Sagamité à Wendake, ses propriétaires font preuve de courage et de résilience en ouvrant un deuxième établissement, celui-ci situé dans le Vieux-Québec.

Le menu de La Sagamité permet aux clients de découvrir la riche culture culinaire des Premières Nations.

Photo Simon Clark

Pendant ce temps, la reconstruction du restaurant de Wendake avance lentement mais sûrement, alors que la réouverture est prévue pour le mois de décembre.

♦ 68 ½, Rue Saint Louis

Il Cuginetto

Besoin de vacances? Vous pouvez désormais vous transporter dans un voyage culinaire en Italie au nouveau comptoir Il Cuginetto, le «petit cousin» du café Les Cousins, également situé sur l’avenue Cartier.

Doté de produits italiens et québécois, le menu fait notamment rayonner la focaccia, un pain plat typiquement italien. Les plats servis sont de type «street food», et se mangent donc bien sur le pouce, au comptoir ou en marchant.

♦ 1032, avenue Cartier

Royal Tandori

Photo Facebook

Le Royal Tandori est de retour dans Limoilou, après quelques années d’absence. Le restaurant indien a rouvert ses portes aux clients au début du mois de juin.

Au menu: toutes sortes de plats aux saveurs indiennes, comme du poulet au beurre, du poulet tandoori, de l’agneau korma, etc.

♦ 1746, 1re Avenue

Sardines

Le restaurant Sardines, le «petit frère» de la Buvette Scott, a vu le jour à la fin mai sur la rue Saint-Jean.

On y propose du pain sous toutes ses formes, accompagné de charcuteries, de fromage et, bien évidemment, de savoureuses sardines! Gageons que ce nouvel établissement deviendra rapidement un incontournable pour l’apéro.

♦ 1, rue Saint-Jean

SNO Microbrasserie

Photo Facebook

L’ouverture du Grand Marché à la mi-juin a également permis l’inauguration d’une toute nouvelle microbrasserie dans la région.

La SNO Microbrasserie, en plus de ses trois bières maison et des bières invitées, propose quelques produits pour casser la croûte, dont plusieurs proviennent de producteurs présents au Grand Marché de Québec.

♦ 250, boulevard Wilfrid-Hamel