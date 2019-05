10 choses que j’ai apprises en me remettant en forme

Il y a quelques années, j’ai fait le choix de me remettre en forme, comme beaucoup de personnes chaque hiver. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’ai persévéré et j’ai beaucoup appris.

Je ne suis pas un spécialiste de la santé ou de l'entraînement, je n’ai pas étudié dans un domaine connexe, mais j’ai appris certaines choses au fil du temps et je vous les partage aujourd’hui, en tant que simple amateur de l'activité physique.

1) Gère tes attentes

Si tu t’attends à des résultats incroyables après deux semaines d’entraînement, tu risques d’être déçu. Persévère et les résultats viendront.

2) Fais-le pour toi

Si tu te remets en forme pour faire plaisir à une autre personne, ça ne durera probablement pas.

Pour atteindre tes objectifs, il faut d’abord t’assurer de puiser ta motivation au bon endroit. Comme le disait si bien le «bonhomme bleu» dans une vieille publicité, vas-y fais-le pour toi.

3) Choisis une activité que tu aimes

Faire de l’activité physique, peu importe sa forme, ne doit pas être un fardeau. Si tu détestes aller au gym et lever des poids devant un miroir, trouve autre chose. Il y a tellement de possibilités de nos jours!

4) Fais un suivi de tes progrès

Que ce soit à l’aide d’une application ou d’un bon vieux cahier, assure-toi de garder des traces de ce que tu fais (tes temps de course, les charges que tu lèves en salle, etc.) Il n’y a rien de mieux que de constater sa progression pour nourrir sa motivation.

5) N’essaye pas d’en faire trop

Entraînement en salle, cours de groupe, plan alimentaire; il y a tellement de possibilités lors d’une remise en forme, d’où l’importance d’établir ses priorités et de faire des choix.

Si tu essayes de tout faire en même temps, tu risques d’abandonner avant même d’avoir commencé, et ce, malgré les meilleures intentions au monde.

6) Ne te compare pas aux autres

Chaque personne est différente, ne l’oublie jamais. Au lieu de jalouser le corps d’un autre individu, sois fier de tes résultats et de ce que tu as personnellement accompli.

7) L’alimentation compte pour beaucoup

L’alimentation est la clé! Chaque changement que tu apportes à tes habitudes alimentaires, aussi petit soit-il, peut t’aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Comme le dit si bien l’expression, on est ce qu’on mange.

8) Mieux manger ne veut pas dire se priver

À quel moment bien manger est-il devenu synonyme de privation? La privation mène souvent à l’excès. Si tu t’empêches de consommer les aliments que tu aimes, tu ne fais que retarder l’inévitable.

Mise plutôt sur l’équilibre! Ça fait du bien au moral de tricher de temps en temps.

9) Utilise les ressources disponibles

Il existe plusieurs types de spécialistes qui peuvent t’aider à atteindre tes objectifs. Que ce soit pour l’élaboration d’un plan d’entraînement, d’un plan alimentaire ou simplement pour obtenir des réponses à certaines questions, n’hésite pas à les consulter. Ils sont là pour ça et l’investissement en vaut la peine!

10) Respecte ton rythme

Il y a des jours où tout va bien et des jours où tout est plus difficile. C'est parfaitement normal. On ne peut pas commander à notre corps d'être tout le temps au sommet de sa forme.