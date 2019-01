10 combats à ne pas manquer en 2019

Tandis que l'on vient tout juste de tourner la page sur une année 2018 très excitante tant au niveau de la boxe que des arts martiaux mixtes, la première moitié de 2019 ne laissera pas les amateurs sur leur appétit.

Que ce soit dans l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Bellator ou dans un ring de boxe, voici les dix confrontations annoncées que je considère que vous ne devez pas manquer!

10- Ben Askren c. Robbie Lawler - UFC 235, 2 mars

En termes de duel explosif entre deux cogneurs, ce ne sera pas particulièrement celui-là qui retiendra l'attention.

Cependant, les fans seront curieux de voir comment Ben Askren, nouveau venu dans l'UFC, se débrouillera contre le dangereux vétéran et ancien champion des mi-moyens, Robbie Lawler.

Toujours invaincu à 34 ans, Askren a battu de façon plus que convaincante tous ses adversaires dans l'organisation One et Bellator. Ses victoires contre Douglas Lima et Andrey Koreshkov parlent d'elles-mêmes.

Or, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs lutteurs des arts martiaux mixtes fera face à un dangereux boxeur qui possède d'excellentes aptitudes défensives contre les amenées au sol.

Est-ce qu'Askren saura répondre aux attentes?

9- Darren Till c. Jorge Masvidal - UFC London, 16 mars

Frais d'une défaite contre le champion Tyron Woodley, l'imposant Till tentera de retrouver le chemin de la victoire contre un opposant qui ne laisse pas sa place, Jorge Masvidal.

À 26 ans, «The Gorilla» est considéré comme un futur champion et s'impose tranquillement comme un favori de la foule. Il doit simplement améliorer ses habiletés de lutte.

Contre Masvidal, il ne devrait pas avoir à se préoccuper de se retrouver le dos au sol. À moins d'une surprise, ce sera un combat disputé debout entre deux excellents boxeurs.

AFP

8- Stephen Thompson c. Anthony Pettis - UFC Fight Night, 23 mars

Dans une annonce étonnante, l'ancien champion des légers qui s'est même déjà battu chez les plumes a déclaré son désir d'affronter l'un des combattants habituellement évité de tous, «Wonderboy».

Le prolifique karatéka est un défi de taille pour quiconque à 170 lb. Son style représente une véritable énigme et il est difficile de s'y préparer.

Par contre, contrairement à ses adversaires antérieurs, Pettis n'aura pas peur d'entrer dans la pochette et d'échanger coup pour coup avec lui.

Il pourrait aussi l'amener au sol et profiter de ses habiletés supérieures en jiu-jitsu pour le soumettre.

Quel sera le plan de match de Pettis? À suivre!

7- Francis Ngannou c. Cain Velasquez - UFC FN, 17 février

Considéré par plusieurs comme l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire des arts martiaux mixtes, de nombreuses blessures ont empêché Cain Velasquez d'accomplir tout ce que son potentiel lui promettait.

Vu son âge (36 ans), il pourrait s'agir de la dernière chance de l'ancien lutteur de division 1 de la NCAA de récupérer son titre de l'UFC.

Il devra cependant commencer par vaincre le dangereux artiste du K.-O., Francis Ngannou.

Encore vert dans ce sport, le Camerounais en apprend tous les jours. Il peut aussi fermer les lumières de n'importe qui en un seul coup de massue sur la tempe ou le menton.

6- Anderson Silva c. Israel Adesanya - UFC 234, 10 février

Une légende du passé contre un espoir affamé: résumer ce duel est aussi simple que cela. Pour reprendre l'analogie d'Adesanya, c'est un peu comme si «Michael Jordan affronterait LeBron James».

Les deux poids moyens sont créatifs avec leurs coups, ont un style peu orthodoxe et dominent leurs adversaires aisément.

Or, Silva aura bientôt 44 ans. Adesanya, lui, n'en a que 29.

Verrons-nous le vétéran céder le flambeau à la nouvelle génération?

C'est possible. Mais ne comptez jamais Anderson Silva comme vaincu.

5- Jon Jones c. Anthony Smith - UFC 235, 2 mars

David contre Goliath: Anthony Smith n'a aucune chance, me direz-vous.

Considéré comme le plus talentueux de tous les temps, Jones ne devrait faire qu'une bouchée de Smith, un combattant avec 13 défaites, n'est-ce pas?

Pas si vite.

Depuis 2014, il n'a encaissé que deux revers en 16 sorties. Ancien poids moyens, il a décidé de sauter chez les mi-lourds en juin dernier. Quelle bonne décision!

Il a terminé ses trois combats, dont l'un contre Volkan Oezdemir, qui, il n'y a pas si longtemps, a tenté de détrôner Daniel Cormier.

Il ne possède pas les attributs techniques de Jones, ça, c'est certain. Mais le coeur de «Lionheart» et son attitude de travaillant qui n'abandonne jamais nous permet d'espérer qu'il livrera un duel enlevant et plus serré qu'on peut le croire.

4- Eleider Alvarez c. Sergey Kovalev II - Ford Center (Texas), 2 février

Le champion WBO des mi-lourds montréalais tentera de prouver que son K.-O. surprise qui a résonné partout au Québec n'était pas un coup de chance.

Alvarez mettra en jeu son titre et sa fiche immaculée à Frisco dans quelques jours.

Kovalev aurait énormément travaillé sur son jeu défensif. Alvarez devra être à son meilleur.

3- Jeremy Stephens c. Zabit Magomedsharipov - UFC 235, 2 mars

N'importe quel combat impliquant Jeremy Stephens peut se résumer en un seul mot: explosif.

Mettez devant lui un espoir prometteur qui excelle tant avec ses frappes que ses soumissions et qui tente de se prouver, et le résultat est presque garanti d'être spectaculaire.

Encore plus, certains pensent que Zabit a tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur combattant d'arts martiaux mixtes de tous les temps.

AFP

2- Michael Page c. Paul Daley - tournoi des mi-moyens Bellator, 16 février

Michael «Venom» Page (MVP) est encore invaincu à 31 ans. Dynamique, explosif, créatif, arrogant et divertissant, il est l'un des athlètes les plus excitants à regarder dans sa discipline.

Par contre, nombreux sont ceux qui pensent que le président de Bellator évite de l'envoyer dans la cage contre les meilleurs.

Tout cela changera dans quelques jours, alors qu'il sera opposé à Paul Daley, un puissant cogneur expérimenté qui compte plus de 50 combats chez les pros.

Il a affronté, entre autres, Josh Koscheck, Nate Diaz, Tyron Woodley et Rory MacDonald.

Le style peu orthodoxe de MVP pourrait laisser des ouvertures à Daley... s'il a le temps d'en profiter. Les deux se détestent, et Daley tente d'obtenir ce duel depuis longtemps. Ça promet!

1- Edson Barboza c. Justin Gaethje - UFC FN, 30 mars

Barbosa, détenteur du K.-O. le plus spectaculaire de l'histoire de l'UFC, est au sommet de la division des légers depuis plusieurs années.

En fait, il est l'unique artiste de l'UFC à signer une victoire par K.-O. (coups de pied) aux jambes, au corps et à la tête.

Cependant, son endurance lui fait parfois défaut.

C'est loin d'être le cas de Justin Gaethje. Il n'a qu'une direction et qu'une vitesse, c'est vers l'avant et «dans le tapis».

Sa défense laisse à désirer, mais il est capable d'encaisser. S'il dicte le rythme du combat et qu'il atteint le deuxième engagement, ses chances sont excellentes de voir sa main levée au terme du duel.