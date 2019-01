10YearsChallenge : le Québec 2009-2019...

Et si on appliquait le #10yearsChallenge au Québec...

Je ne suis pas trop intéressé, habituellement, par les mouvements et les modes sur les réseaux sociaux.

Ainsi, la perspective de coller une image de moi il y a dix à une autre de moi maintenant me paraît futile, peu intéressante. J’aime pas trop me faire prendre en photo de toute façon.

Toutefois, je me suis pris à penser à ceci; et si on prenait un instantané du Québec du début de 2009 et qu’on le comparait à l’époque actuelle, quel en serait le résultat?

C’est bien peu dix ans dans l’évolution d’une nation. Et pourtant, il y a des nuances importantes, intéressantes qui ressortent de cette comparaison.

On tourne en rond

Ce qui étonne c’est à quel point l’actualité change peu. Nous traitons des mêmes sujets, les acteurs reviennent, et dans certains cas, il y a eu stagnation complète sur plus d’une décennie.

Jean Charest était aux prises avec des manchettes embarrassantes concernant l’éthique du Parti libéral. On commence à faire pression pour l’institution d’une commission d’enquête sur l’industrie de la construction. Le chef du PLQ se cambre, rejette encore, à cette époque, cette solution du revers de la main.

Dix ans plus tard, nous l’avons tenue cette commission, elle a couté plus de 40 millions de dollars et a accouché d’une souris. De façon toujours nébuleuse, l’un des commissaires – Renaud Lachance – a servi sur un plateau d’argent sa dissidence des conclusions de la juge Charbonneau; la chance rêvée pour les filous de se disculper de toute responsabilité.

Une décennie plus tard, l’unité de police anticorruption n’a toujours pas osé secouer le guêpier de la corruption en politique provinciale, l’enquête Mâchurer piétine et les Charest, Bibeau et compagnie sont en train de sombrer dans l’oubli.

Agence QMI

La décennie de Henri-Paul Rousseau

On entend parler pas mal de l’ex-PDG de la Caisse de dépôt Henri-Paul Rousseau par les temps qui courent. C’est que l’on s’apprête à lui décerner un honneur – l’Ordre du Canada – qui passe bien mal pour bien des Québécois.

C’est sous son règne que la CDPQ a connu l’épouvantable perte de 40 milliards de dollars. Mon collègue économiste Simon-Pierre Savard-Tremblay a réagi à cette nouvelle et au scandale des pertes titanesques de la CDPQ sous Henri-Paul Rousseau :

« Comment se fait-il que les secousses aient été encore plus violentes à la Caisse que dans les banques ? Qu’alors même que la Caisse faisait figure de première de classe, elle se retrouva au dernier rang ? Sans une véritable enquête publique, la vérité ne sera jamais connue. Les zones troubles sont légion, et toute cette affaire a des allures de gigantesque scandale d’État . »

Dans l’esprit du #10YearsChallenge, on remarquera que les déboires pour M. Rousseau à la CDPQ ne l’ont pas poussé au chômage, loin s’en faut! Ce dernier avait annoncé le 30 mai 2008 qu’il quittait la CDPQ. Le 1er janvier 2009, Power Corporation, l’empire des Desmarais, repêche l’ex-PDG de la Caisse.

Toutefois, l’actualité de ces quelques semaines de fin 2008 et début 2009 est assez particulière. Le Journal avait d’ailleurs publié à cette époque la lettre d’un citoyen de Longueuil qui vaut d’être rappelée :

« Le 30 mai 2008, dans un bref communiqué, la Caisse de dépôt et placement du Québec annonçait le départ de son président, Henri-Paul Rousseau, avant la fin de son mandat. On annonçait que monsieur Rousseau se joindrait à Power Corp., la société de Paul Desmarais, le 1er janvier 2009.

Le premier ministre Jean Charest décrète des élections, les citoyens sont convoqués à choisir un gouvernement pour le 8 décembre 2008, il est à un sommet dans les sondages. Jean Charest est élu avec une courte majorité, l’opposition officielle redevient le Parti Québécois. Le 2 février 2009, Jean Charest reçoit des mains du Président de la France, Nicolas Sarkozy, l’Ordre de Commandeur de la Légion d’honneur. À cette occasion, Paul Desmarais s’est déplacé à son tour pour assister à l’événement, où il y a une série de grandes fortunes françaises. C’est ce jour-là que le Président de la République évoque le sectarisme, le repli sur soi, la haine de l’autre, des Québécois qui, comme par hasard, forment l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec.

Dans les jours qui suivent, soit le 5 février, comme pour diminuer la pression lorsque la nouvelle sera rendue officiellement publique dans un mois, La Presse de Power Corp. nous annonce une perte de 38 G$ à la Caisse de dépôt et placement du Québec. »

Comme on dit, « Toute est dans toute... »

Photo Courtoisie

Des dossiers qui stagnent

Quand on y regarde de près, on se rend compte qu’à bien des égards, il y a eu stagnation au Québec en ce qui concerne des dossiers importants.

Rien n’a été réglé en ce qui concerne la corruption, la collusion et le copinage sous Jean Charest. L’UPAC a bien réussi quelques coups en politique municipale, mais on s’est toujours tenu très loin de la politique provinciale. On n’attendait beaucoup du procès de Nathalie Normandeau, mais cette cause est sans cesse reportée. Certains se demandent même si ce procès aura lieu.

Henri-Paul Rousseau sera élevé au rang des gens respectables en recevant l’Ordre du Canada. Pendant ce temps, le mystère persiste quant à la perte titanesque de la CDPQ sous sa gouverne.

En 2009, on causait déjà amplement d’accommodements raisonnables, de laïcité, de vivre-ensemble. Dix ans plus tard, rien n’est réglé. La rhétorique du « repli sur soi et de la haine de l’autre » se porte très bien merci par contre, surtout pour attaquer ceux qui militent pour légiférer dans le sens de la laïcité institutionnelle ou dans le sens de la manifestation de tout nationalisme québécois. Ici, très peu a changé.

Il y a bien un gouvernement non libéral en 2019, reste à voir à quel point celui-ci réussira à infléchir le gouvernail de la nation.

Le gouvernement de François Legault réussira-t-il à décloisonner la justice afin que l’on aboutisse dans les dossiers de collusion et de corruption de l’ère Jean Charest? N’oublions pas que la CAQ n’a pas hésité à recruter des libéraux de cette époque. Déjà, le recul de la CAQ en ce qui a trait au bordel informatique n’annonce rien de bon...

Le gouvernement caquiste sera-t-il en mesure de légiférer en matière de laïcité? La pression sera forte de la part de ceux qui tiennent mordicus à ce que le Québec ne rompe pas d’avec le multiculturalisme canadien. Le gouvernement Legault a soufflé le chaud et le froid depuis son élection, affirmant tantôt que la laïcité s’appliquerait à tous et plus tard qu’il ne fallait congédier personne.

Sans compter que ce gouvernement semble vouloir tout faire pour éviter de froisser le fond conservateur (les Bleus) qui lui a donné le pouvoir en promettant de ne pas toucher au crucifix de l’Assemblée nationale. Un bien mauvais signal à envoyer que celui d’une nation qui légifère dans le sens de la laïcité institutionnelle, mais qui persiste à siéger à l’aune d’un symbole religieux...