11 Septembre 2001 Il y a 20 ans

Où étiez-vous?

Tout le monde se souvient de ce qu’il faisait le 11 septembre 2011 quand des avions ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York. Scotchés à nos écrans de télé, on pouvait se douter que cette journée resterait gravée dans la mémoire collective pour des années à venir. Pour souligner les 20 ans de cette tragédie planétaire, Le Journal a demandé à des personnalités publiques québécoises où ils étaient à cette époque et ce que ça a changé pour eux ou dans leur domaine.



Sélectionnez une catégorie :

Actualité Sports Argent Spectacles

Partager





Photo Doug Kanter, AFP