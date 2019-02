16 jeux à jouer en famille à la relâche

La semaine de relâche commence sous peu, et il faut planifier des activités en famille!

Certes, on vous encourage à aller jouer dehors. C’est ça, la relâche! Mais après une longue journée à glisser sur la montagne pendant des heures, c’est pas une mauvaise idée de se réchauffer à l’intérieur avec des bas de laine et un bon jeu.

Voilà pourquoi on vous propose 16 jeux: 8 jeux vidéo et 8 jeux de société qui pourront divertir les petits et les grands la semaine prochaine.

Jeux de société



King of Tokyo

Les enfants (et les plus grands) vont capoter à incarner des gros monstres qui se battent pour être «le king»! King of Tokyo est un jeu très joyeux, malgré ses combats nécessaires. Coloré, drôle et franchement amusant, ce jeu fera plaisir à toute la famille.





Telestrations (Édition québécoise)

Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu-là. Vous pouvez y jouer en famille et faire des drôles de dessins avec des clowns et des bananes. Vous pouvez également jouer entre adultes et voir où votre imagination vous mènera. Souvent, ça vire mal. Rires assurés.



Mots rapido

Mots rapido est bien simple et peut facilement être joué avec les enfants. Vous devez trouver un mot débutant avec la lettre dont la couleur correspond à la catégorie. Par exemple: un nom de célébrité commençant par la lettre P.



Braintopia

Ce jeu propose sept épreuves pour la mémoire, la logique, l’observation, la coordination et l’agilité. C’est un jeu de rapidité qui nous fait sentir parfois «niaiseux» (ou intelligent, selon notre performance) et qui se joue super rapidement.



Pandémie

Des maladies mortelles menacent l’humanité parce que des parents ont trop chillés dans des groupes Facebook et ont décidé de ne pas vacciner leurs enfants! Pandémie/Pandemic demande plus de concentration, mais surtout de la coopération. Quand «ça pète», c’est la panique totale. Stress (et plaisir) assuré.



Les Aventuriers du Rail

Les Aventuriers du Rail ou «Ticket to Ride» est un jeu peut-être un peu moins «funky» que les autres sur la liste, mais ça demeure un classique. Le concept est peut-être peu attirant: vous construisez les liaisons ferroviaires à travers les États-Unis (avec des p’tits trains cute!) mais, je vous jure que c’est amusant. Pas trop long, non plus.

Exploding Kittens

Ce jeu «pour les gens qui aiment les chatons et les explosions» a été un vrai phénomène viral lors de sa campagne Kickstarter. Maintenant, vous pouvez y jouer en français. C’est aussi un bon jeu à jouer quand vous n’êtes pas un gros groupe; vous pouvez jouer 2 à 5 joueurs.



The Resistance

Assurez-vous d’avertir vos voisins à l’avance si vous prévoyez jouer à The Resistance (il y a une version avec les règlements en français, pas de panique). Le ton monte très très vite dans ce jeu rempli de mensonges et d’espions...









Jeux vidéo

Lego Star Wars

Les jeux Lego sont parfaits pour la famille, parce que les enfants s’amusent comme des petits fous, et les parents comprennent les références. Dans la série Star Wars, il y a la trilogie sur les anciennes générations et Force Awakens sur les consoles de l'heure.



Overcooked

Jouez seul ou avec trois amis! Dans ce jeu, vous gérez une cuisine chaotique en collaborant avec vos amis. Votre but ultime est de servir assez de repas avant la fin du chrono! Chicanes au rendez-vous.

Mario Kart

On n’a pas besoin de se justifier ici.



Consoles mini

Vous avez acheté les consoles Super NES et NES Classic et vous n’avez toujours pas vraiment joué? La semaine de relâche est parfaite pour (enfin) en profiter.



Mario Party

Encore une fois, vous connaissez ce jeu et vous savez très bien pourquoi c’est un excellent choix pour le congé.

Rayman Legends

Sorti en 2013, cet excellent jeu a également été lancé sur la Nintendo Switch len 2017.

Little Big Planet

La série Little Big Planet est belle à croquer. Même si la série a connu des hauts et des bas, ça demeure un bon choix pour la famille. Couleurs flyées, entraide, paysages magiques...ça fait du bien.

Katamari Damacy Reroll

Le jeu de 2004 a été refait pour la Nintendo Switch! Ce jeu d’action/puzzle est tellement original, que vous risquez de parfois vous demander ce qui se passe à l’écran. Que ce soit l’un après l’autre ou en multi, ce titre bizarre vous charmera.