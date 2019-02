[VIDÉO] 167 travailleurs évacués du campement d'une mine de Nemaska Lithium

Dany Gagnon a eu toute une frousse lorsqu’il s’est fait réveiller en pleine nuit en raison du brasier qui a complètement ravagé la cafétéria du campement de Nemiscau, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est au nombre des 167 travailleurs qui ont été évacués. L’endroit est situé à une quinzaine de kilomètres de la mine Whabouchi de Nemaska Lithium.

«Vers minuit 30, ça s’est mis à cogner très fort dans les portes et les fenêtres. Les gens nous criaient qu’il fallait qu’on évacue», a raconté au journal, l’électricien de 46 ans. Il était couché dans l’unité de logement 106, à quelques dizaines de pieds de la cafétéria. «J’ai regardé dehors et j’ai vu un énorme nuage de boucane. Ça sentait fort. J’avoue que l’anxiété a monté pas mal. On a eu peur que le feu s’étende ailleurs sur le campement», a témoigné l’homme de Saguenay qui a été dirigé vers un point de rassemblement.

PHOTO COURTOISIE

En matinée, l’évacuation de l’endroit a été ordonnée. «Je suis parti en camion vers 9 h 30 et j’ai d’autres collègues qui ont quitté par avion. À 16 h 30 cet après-midi (jeudi), ils procédaient à l’évacuation du dernier vol», a ajouté Dany Gagnon, quelques instants avant de rentrer chez lui pour un congé forcé qui sera d’une durée indéterminée. «Au moins, il n’y a eu personne de blessé. C’est ça le plus important.»

Photo courtoisie

Dany Gagnon et ses collègues avancent qu’il pourrait s’agir d’un feu d’origine électrique. Cette hypothèse toutefois n’a pas été confirmée par les autorités. Le bâtiment est une perte totale. Un camion de 53 pieds qui contenant de la nourriture d’une valeur de près de 100 000 $ aurait aussi été la proie des flammes, selon Dany Gagnon.