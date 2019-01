20 chansons que Weezer a déjà reprises en spectacle

Weezer sortait aujourd’hui The Teal Album, un album studio constitué exclusivement de reprises. Il fallait s’y attendre.

The Teal Album en donne plein l’ouïe aux nostalgiques des années 80: Sweet Dreams d’Eurythmics, Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears et la très populaire Africa de Toto.

Les fans de Weezer ont eu droit à bien des surprises au gré des tournées quand Rivers Cuomo s’est laissé aller à reprendre des hits surprenants.

Puisant parfois dans un répertoire souvent éloigné de Weezer, le groupe a tout de même pris un malin plaisir à fredonner des airs de ses contemporains des années 90 et 2000.

Weezer sera d’ailleurs au Centre Bell avec les Pixies en première partie le 13 mars au Centre Bell.

Quelle reprise nous réserve Weezer? Peut-être que le groupe pourrait reprendre un air québécois pour l’occasion?

Les Trois Accords?

Jean Leloup?

Mario Pelchat?

On a le droit de rêver.

En attendant, voici 20 reprises faites par Weezer en spectacle en plus de quelques-unes captées en studio.

(Nous n’avons pas inclus les chansons qui se retrouvent sur The Teal Album.)

Teenage Dirtbag - Wheatus

All the Small Things - Blink 182

(What’s the Story) Morning Glory - Oasis

Today - Smashing Pumpkins

Sliver - Nirvana

If I Fell - The Beatles

You Might Think - The Cars

Time - Pink Floyd

Should I Stay or Should I Go - The Clash

Song 2 - Blur

Big Me - Foo Fighters

Creep - Radiohead

Love My Way - Psychedelic Furs

Viva La Vida - Coldplay

Theme from The Dukes of Hazzard (Good Ol' Boys) - Waylon Jennings

The Trooper - Iron Maiden

We Are Young - Fun

Kids - MGMT

Talk Dirty To Me - Poison

We Wish You A Merry Christmas