20 groupes ou chanteurs qui se sont risqués à faire une toune reggae même si ce n’est pas dans leur créneau

L’UNESCO a annoncé la semaine dernière que le reggae faisant maintenant partie du patrimoine culturel (immatériel) de l’humanité.

Certains groupes n’ont pas attendu cette décision officielle en haut lieu pour intégrer ce tempo typique de la Jamaïque à leur répertoire... pour le meilleur ou pour le pire.

Comme vous pourrez l’entendre, malgré ses valeurs universelles, le reggae ne peut être exécuté avec brio par tout le monde.

À une époque où l’on dénonce à grands cris l’appropriation culturelle, on peut se demander si certains artistes ont eu raison d’insister pour enregistrer LEUR toune reggae à tout prix.

Comme quoi la préséance de Bob Marley sur le genre a de beaux jours devant elle.

Mon voisin - Les Frères à ch’val

Avec toutes les références clichées et les jeux de mots de circonstances («Tout le monde se JOINT...»). Un peu plus up tempo que le reggae traditionnel, Mon voisin reste tout de même dans le ton malgré son petit côté caricatural.

Été reggae - Patrick Groulx

Est-ce que ça passe mieux si c’est considéré comme de l’humour? Pas sûr. À vous de juger.

Peace Reggae Love - Martin Deschamps

Comme si la chanson n’était pas assez éprouvante, on vous a mis le clip. De rien.

Gello Reggae - Pierre Verville

Un personnage de Pierre Verville qui a eu son propre hit en 1989. Ce Gello se voulait une imitation de Géo Giguère, figure de proue du journalisme rock des années 80. Les fans de Lance et compte vont sans doute remarquer le caméo d’Éric Hoziel.

Le père Noël noir - Renaud

Le propos est douteux, mais cet humour de loubard a fait la réputation - et le charme - de Renaud. Tatatin!

L’été est arrivé - Mario Benjamin

Le rocker viral entonne avec sa voix rauque : «Les femmes sont chaudes/Les hommes sont excités...» On a banni des chansons pour moins que ça.

Reggae Doune - Marc Drouin et les Échalotes

L’auteur de Pied de Poule commet ici quelques impairs. Déjà dans le titre, un jeu de mots (encore?) évoquant une «vraie guidoune»... En plus de chanter avec un faux accent haïtien. Et ce n’est même pas reggae du tout.

L’argent fait le bonheur - Les Respectables

Pourquoi cette manie d’imiter l’accent jamaïcain quand on veut faire du reggae?

Reggae - Boule Noire

Boule Noire faisait davantage dans le funk/disco, mais il a enregistré un album complet de chansons à la Bob Marley. Force est d’admettre que ce n’est pas si mal.

Christmas Reggae - Bryan Adams avec Pee-Wee Herman

Reggae + Noël + Pee-Wee Herman. Qu’est-ce qui peut mal tourner? Tout.

You know my name (Look Up the Number) - The Beatles

Intrusion subtile du ska, l’ancêtre du reggae, dans le son du fab four pour cette version qu’on retrouve sur The Beatles Anthology. Il faut dire que le ska avait la cote en Angleterre dans les années 60.

Oh Jah Jah - Eddie Murphy

Je m’attendais au pire. Je croyais même que j’allais regretter les comédies d’Eddie Murphy où il tient 27 rôles. Et pourtant... Non.

I Shot the Sheriff - Eric Clapton

Le célèbre guitariste n’a pas pris de chance. Tant qu’à interpréter un air de reggae, aussi bien en reprendre un du maître Bob Marley.

Don’t look down - David Bowie

En 50 ans de carrières, Bowie a touché à peu près tous les genres. (Vous vous rappelez son projet Tin Machine?) Pourquoi pas le reggae?

Send it to me - The Rolling Stones

Keith Richards est reconnu pour aimer ce qui groove. Il a toujours préféré le roll au rock. Le reggae colle bien avec cette approche.

Jamaica - Kalembourg (oui, avec un K)

Oui, il s’agit du groupe du Louis-Jean Cormier pré-Karkwa. Heureusement pour lui, ça a bien tourné par la suite.

Is there anybody there - Scorpions

Quel ovni dans le répertoire scorpionesque que cet air de heavy reggae ! On est loin de Rock you like a hurricane!

Piece of sh*t car song - Adam Sandler

On doit reconnaître que la pièce est tout de même drôle.

Tassez-vous de d’là - Les Colocs

Le mix entre une batterie typiquement reggae et les rythmes sénégalais des frères Diouf forment une très bonne alliance.

Artiste - Claude Dubois

Cette pièce a connu un tel succès qu’on oublie presque qu’elle est issue du premier album reggae de langue française, Mellow Reggae. Avant même celui de Gainsbourg. Dubois n’a pas à avoir honte de cette intrusion dans le reggae. Ça sonne encore très bien.