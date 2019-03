20 mesures «phares» que Zone AssNat aurait incluses dans le budget Girard

Puisqu’à la Zone AssNat nous ne sommes absolument pas des spécialistes en finances publiques, on s’est dit que c’était une bonne idée d’aller aux huis clos du budget du ministre des Finances, Éric Girard, afin d’éplucher et de rire du fameux document tant attendu.

On ne s’était jamais autant trompé. On a lu les différentes mesures pas très attentivement, avouons-le, et il n’y a rien de drôle là-dedans.

Il y aurait peut-être le pourcentage des dépenses gouvernementales en environnement qui représente 1,2 % (1,276 milliard $ sur 104 milliards) dont on pourrait se moquer, mais on va laisser ça à Québec solidaire.

Ceci dit, afin de vous divertir, comme à l’habitude, nous vous faisons part des mesures que nous aurions incluses dans ce budget.

Ne vous attendez pas à quelque chose de sérieux ici.

Au moins, le buffet était bon.

20 mesures phares du budget Zone AssNat

1. Un investissement de 3-4 millions en aménagement de zones publiques destinées aux consommateurs de cannabis.

De préférence, ils seront installés près des casse-croûtes. Il s’agit d’une mesure pour favoriser le tourisme en région.

2. Augmentation des impôts pour les détenteurs de Civic montée.

De pas mal.

3. Instauration de la «taxe boomers» pour chaque commentaire raciste sur les réseaux sociaux.

Il ne se paie pas tout seul ce système de santé.

4. À peu près 8 $ pour la mise sur pied du Programme de réinsertion sociale des influenceurs (PRSI).

C’est surtout pour ceux qui ont perdu leur portefeuille et prennent le taxi.

5. Un crédit d’impôt pour les cyclistes adeptes des tempêtes de neige.

C’est le prix à payer pour faire chialer les gens sur Facebook et rire un peu.

6. Pension à vie pour les cégépiens qui voyagent dans l’Ouest canadien et qui s’y installent de manière permanente.

Restez là, une vie à vivre la gang!

7. Un milliard $ pour la réduction des émissions de «matantes» à la télé.

On pensera aux émissions de gaz à effet de serre (GES) plus tard.

8. On va mettre l’argent qui faut pour un Ramdam 2.0, le Passe-Partout d’une génération.

«Automatique» et «persécution», les vrais savent.

Photo d'archives

9. Des injections progressives de montants substantiels suivant le plan quinquennal, mais selon la fluctuation du PIB (par habitant, bien sûr).

Oui.

10. Environ 800 milliards pour paver le fleuve Saint-Laurent à grandeur.

Pas deux, pas trois, UN lien pour toute la province. Les générations futures vont nous remercier.

Photo d'archives Jean-François Desgagnés

11. Crédit d’impôt pour les détenteurs du jeu Flappy Bird sur leur téléphone cellulaire.

Ils le méritent.

12. Une dizaine de milliards pour une ligne de métro entre Matane et Baie-Comeau.

Les habitants de ces régions commencent à être tannés des bateaux, nous dit-on.

PHOTO d'archives, STEVE GERONAZZO

13. Mise en place d’une pénalité de 10 $ à toutes les fois que quelqu’un parle de la météo.

Nous prévoyons rembourser la dette du Québec ainsi.

Photo d’archives, Pascal Huot

14. Multiples subventions pour la Zone AssNat...

Eh bien quoi? Nous sommes de vrais chiens de garde de la démocratie et nous faisons du grand journalisme après tout.

15. Allègement du fardeau fiscal pour la classe moyenne, garnie, sans champignon.

Oui, on passe la chercher.

16. 4 millions $ pour la rémunération des stages en sciences humaines.

Les restaurants ont besoin de monde à la plonge.

17. Quelque 20 millions $ pour se débarrasser des parents débiles des arénas.

Ce ne sera peut-être pas assez.

18. Allocation de 200 $ aux familles dont l’enfant ne souhaite pas être «youtubeur».

Un moment donné faut que ça arrête.

19. Mettre un libéral à tête du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et abolir ledit centre le lendemain.

Ah non, c’est vrai. La CAQ vient juste de le faire.

20. 2 millions $ en tout-inclus dans le sud pour tous les célibataires âgés de 18-25 ans.

Avec cette mesure, nous espérons créer un autre «baby-boom» et, par le fait même, régler la pénurie de main-d’œuvre généralisée au Québec dans le futur.