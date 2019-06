Il est parfois difficile de regarder la réalité en face.

Mais même si c'est douloureux, il vaut parfois mieux mettre un terme à une relation que vivre malheureux.

Voici 10 signes qui indiquent que vous devriez peut-être mettre fin à votre relation de couple.

1. Votre partenaire vous néglige

WeHeartIt

Bien sûr, un peu de liberté ne fait pas nécessairement de tort au couple. Mais si votre partenaire passe plus de temps avec ses ami(e)s qu’avec vous ou qu’il ne répond pas à vos appels, c’est autre chose.

2. Vous pouvez imaginer votre vie sans lui/elle

WeHeartIt

Certains signes ne trompent pas. Si vous rêvez d’une toute autre vie, ou simplement d'une vie avec quelqu’un d’autre, vous êtes probablement malheureux. Peut-être faut-il penser un peu à vous, même si vous risquez de faire de la peine à votre conjoint.

3. Vous pensez être une meilleure personne sans lui/elle

Lorsqu’on est malheureux ensemble, on fait parfois sortir le plus mauvais de sa douce moitié. C'est peut-être alors que la moitié n’est pas la bonne...

4. Lorsque vous vous sentez mieux seul(e)

WeHeartIt

On est mieux seul que mal accompagné. C’est une expression mais, comment dire... il n’y a pas de fumée sans feu...

5. Le sexe se fait rare

WeHeartIt

Bien sûr, une petite baisse de libido peut être normale, surtout après plusieurs années de vie commune. Mais si l’attirance n’y est plus et que les efforts ne sont pas au rendez-vous, il sera très difficile de raviver la flamme.

6. Vous vous demandez si vous devriez mettre fin à votre relation

Photo WeHeartIt

Si vous en êtes à vous poser cette question, c’est déjà un signe...

7. Vous avez l’impression de vivre avec un colocataire plus qu’un amoureux

WeHeartIt

Vous avez l’impression de partager les tâches ménagères, de manger à côté de quelqu’un, de séparer les factures... mais la complicité n’y est plus? Peut-être que votre partenaire n'est pas celui qui vous rendra heureux au quotidien.

8. Vous pensez à quelqu’un d’autre

Si déjà votre esprit est ailleurs, comment votre cœur peut y être?

9. Enfant/pas d’enfant: vous êtes en désaccord sur la question familiale

WeHeartIt

C’est LA question qui appelle au plus grand sacrifice de l’un ou de l’autre. Êtes-vous vraiment à l’aise avec l’idée de changer votre vie entière et votre désir le plus profond pour cette personne?

10. Votre partenaire vous a trompé

WeHeartIt

Cette dernière raison peut paraître évidente, mais beaucoup (beaucoup) de couples font le choix de surmonter une telle épreuve. Avant de «passer l’éponge» demandez-vous si vous êtes vraiment prêt(e) à l’accepter et si cela n’aura pas d’effets négatifs à long terme sur votre relation.

