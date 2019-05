10 bonnes raisons de ne jamais revenir avec son ex

Vous avez tout donné, cela n’a malheureusement pas fonctionné et c’est la fin d’une histoire d’amour. Après avoir passé toute la gamme des émotions, l’ex revient dans le décor et souhaite recoller les pots cassés.

Voici 10 bonnes raisons de ne pas flancher, malgré son acharnement!

1. Vous avez rompu pour certaines raisons

C’est très facile de se rappeler uniquement des bons souvenirs dans les moments de solitude qui suivent une rupture. Il ne faut pas oublier les raisons qui sont derrière ce choix.

2. Vous allez probablement le regretter

Si votre ex n’était pas prêt à faire les efforts nécessaires pour vous rendre heureux(se), il y a de fortes chances qu’il soit fidèle à ses habitudes.

3. Vous pouvez trouver mieux

Absolument! Une fois la tête en dehors de l’eau, il est plus facile d’évaluer ce qui ne fonctionnait pas dans son couple et ce qu’on recherche dans une relation amoureuse.

4. Cela crée un malaise dans votre entourage

Votre famille et vos amis ont probablement enfin déballé leur sac quant à leurs sentiments réels envers votre ex. Le ramener dans votre entourage peut créer un certain malaise chez vos proches.

5. Les problèmes vont revenir

Vous risquez de commettre les mêmes erreurs si vous vous réconciliez trop rapidement avec votre ex.

6. Vous risquez de vous faire encore plus mal

Une première rupture est assez douloureuse. Pourquoi vous en infliger une deuxième?

7. Votre ex ne changera pas

Chassez le naturel et il reviendra au galop. Une personne égoïste, manipulatrice, contrôlante ou antisociale peut (avec beaucoup de détermination!) améliorer ses défauts, mais c’est plutôt rare. Gardez en tête que les actions parlent beaucoup plus que les mots, textos, courriels...

8. Votre ex vient probablement avec un nouveau bagage émotif

Évidemment, ce point dépend de la cause de la rupture, mais si une tierce personne est impliquée... COUREZ!

9. Le sentiment de confiance est rompu

Même si votre ex tente de vous reconquérir, s’il s’excuse à maintes reprises et s’il est prêt à tout pour être avec vous... La confiance est brisée.

10. L’inconnu, c’est l’aventure

C’est toujours angoissant de ne pas savoir ce qui nous attend. Par contre, c’est tout aussi excitant!

Évidemment, toutes les relations amoureuses sont différentes!

