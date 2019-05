[VIDÉO 360°] Montréal aura bientôt un nouveau bar à arcades

Après des semaines de discussions avec la Ville et d’indices pimentant sa baladodiffusion Rétro Nouveau, Dominic «Papa Cassette» Bourret dévoilait cette semaine qu’Arcade MTL – un espace où il organise des soirées de jeux vidéo rétro – passera officiellement «au niveau supérieur» en avril.

En effet, Bourret et ses partenaires ont maintenant des parts au sein de L’Exit (oui, oui, l’ancien bar d’Éric Lapointe). L’emplacement sera donc rebaptisé Arcade MTL et, déjà, son offre est particulièrement alléchante: pour un prix d’entrée modeste (5 $), on aura accès au bar ainsi qu’à l’imposante collection de jeux vidéo de Bourret.

✮✮✮ MISE À JOUR ✮✮✮Arcade MTL s'installera dans le Exit Bar & Spectacles (anciennement Café Chaos). Ce dernier cessera... Posted by Arcade MTL on Monday, March 7, 2016

Comme si ce n’était pas assez, des événements «geeks» (allant du concert à l’enregistrement de podcasts devant public jusqu’à la compétition de jeux vidéo) sont également à prévoir.

Une vidéo dont vous êtes le directeur photo!

La semaine dernière, je m’entretenais à ce sujet avec Bourret dans l'emplacement actuel d'Arcade MTL pour une entrevue vidéo 360.

On vous recommande fortement de visionner cette capsule sur votre téléphone intelligent ou encore sur un fureteur vous permettant de «déplacer» l'image (comme Firefox, par exemple).

Voici donc...