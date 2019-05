Comiccon de Montréal 2016: premiers invités annoncés!

La prochaine édition du Comiccon de Montréal, qui aura lieu du 8 au 10 juillet 2016, soulignera les 50 ans de Star Trek et de Batman tout en mettant à l’honneur les créateurs d’ici.

C’est ce matin qu’on annonçait, à l’hôtel de ville de Montréal, les invités de l’édition 2016 du Comiccon de Montréal. Le tout a débuté avec le maire de Montréal, M. Denis Coderre, qui s’est prononcé sur l’importance de la diversité et d’un événement comme Comiccon pour la ville de Montréal.

L’événement s’annonce très chargé: plus de 150 activités, plusieurs ateliers et présentations, des concours, une toute nouvelle série d’activités pour les adeptes d’anime, des concerts, des pièces de théâtre et bien plus encore.

La section de jeux vidéo, qui prend de l’ampleur chaque année, sera plus grande que jamais. La zone des jeux indépendants offrira un espace pour les créateurs d’ici afin de faire connaitre leurs projets, le côté rétro nous replongera dans le passé et une toute nouvelle zone consacrée au E-Sport mettra en vedette des personnalités québécoises du domaine.

C’est avec une présentation visuelle que Cliff Caporale, programmateur du Comiccon de Montréal, a annoncé les premiers invités officiels de l’édition 2016. Il insiste, par contre, que ce n’est que le début de la liste. Voici les plus attendus!

Yaya Han

Jessica Nigri

Kamui Cosplay

Morena Baccarin

Deadpool, Firefly, Homeland et Gotham

Alfonso Ribeiro

CARLTON BANKS!

Billy Dee Williams

Star Wars

Scott Hall

Razor Ramon (lutte)

Une photo publiée par Scott Hall (@scotthallnwo) le 9 Août 2014 à 15h19 PDT

Darryl DMC McDaniels

Boîte d’édition de comic books Darryl Makes Comics

Les fans de Star Trek seront très bien servis cette année avec Kate Mulgrew, qui interprète la capitaine Kathryn Janeway dans Star Trek: Voyager, Nichelle Nichols qui interprète lieutenant Uhura et...capitain Kirk lui-même, William Shatner!

Difficile d’oublier l’un des baisers les plus importants de la culture populaire entre lieutenant Uhura et capitaine Kirk!

Pour la liste complète des invités, visitez le site web du Comiccon de Montréal.