Final Fantasy XV a une date de sortie

C’est enfin officiel! Final Fantasy XV arrivera le 30 septembre 2016!

Dans le cadre de l’évènement Final Fantasy XV Uncovered, Square Enix a officiellement fait l’annonce que le jeu serait lancé sur les plateformes PlayStation 4 et XBox One à la fin du mois de septembre de cette année.

capture d'écran square enix

Deux éditions de collection ont été révélées durant la conférence : L’édition deluxe, qui se vendra à 89,99 $US inclura un coffret de métal, un costume en boni, une arme et une apparence différence pour la voiture de Noctis.

capture d'écran square enix

L’ultime édition de collection, qui se détaillera à 269,99$US et qui se vendra à seulement 30 000 exemplaires, contiendra un livre à couverture rigide, la bande sonore du jeu, une figurine Play Arts du personnage principale, en plus du contenu de l’édition Deluxe et quatre paquets d’items en jeu. L’ultime édition sera disponible seulement sur la boutique en ligne de Square Enix et inclura le 6e épisode de la série animée Brotherhood Final Fantasy XV, annoncée hier soir.

Espérons que l’attente en vaudra la peine! À suivre le 30 septembre! D’ici là, les joueurs de PlayStation 4 et Xbox One pourront essayer le démo gratuit Platinum Demo.