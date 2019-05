Nouvelles images de la collection BioShock remastérisée

2K Games a partagé une nouvelle bande-annonce pour la version remastérisée de la série BioShock, qui sera disponible sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

Ces nouvelles images se concentrent sur la ville sous-marine de Rapture, qui a fait partie des deux premiers titres la série.

Lors de sa sortie en 2007, Bioshock fut acclamé par la critique pour son univers original et immersif, les choix moraux à faire durant le jeu et une narration brillamment intégrée.

Les fans de la série seront heureux de pouvoir jouer à BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite sur leurs consoles PlayStation 4 et Xbox One dès le 13 septembre 2016. Ce n’est pas tout: cette version remastérisée incluera également tous les DLC de mode solo.