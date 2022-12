Il existe en réalité cinq types d'orgasme chez la femme

Cinq fois plus de plaisir mesdames! Parce qu'on se dit parfois que ce serait bien de varier nos pratiques et de sortir de notre créneau, mais sans savoir quoi faire pour pimenter les choses.

Cinq orgasmes, c'est bien beau, mais encore faut-il les atteindre! Sans tabous ni trompettes, voyons-les en revue et qui sait, cela pourra peut-être raviver la flamme!

Jamais trop tôt pour parler de sexe!

1. L'orgasme clitoridien

WeHeartIt

Toutes les femmes le connaissent, si bien qu'il n'a plus besoin de présentation. Que ce soit un travail solo ou avec son partenaire, le résultat reste le même: explosif, localisé et souvent de courte durée. Il en résulte d'une stimulation du clitoris que ce soit avec les doigts ou la bouche. Ou autre chose si vous êtes bien imaginatives...

2. L'orgasme vaginal

WeHeartIt

Seule une poignée de femmes chanceuses réussissent à avoir des orgasmes vaginaux dans leur vie. Contrairement à l'orgasme clitoridien, l'orgasme vaginal est atteint pendant les rapports sexuels. Moins localisé, la sensation peut se propager dans tout le corps, donnant l'impression de se libérer complètement. Le nombre d'orgasmes vaginaux ressenti peut varier d'une femme à l'autre.

3. L'orgasme combiné

WeHeartIt

Double the fun! L'orgasme combiné est le joyeux mélange clitoridien-vaginal. Oui, oui, un orgasme en simultané. La durée de cet orgasme varie entre 1 et 15 minutes en se terminant par une explosion de sensations. Bien souvent, les femmes préfèreront la position du missionnaire qui offre plus de chances de l'atteindre.

4. L'orgasme déclenché par l'activité physique

WeHeartIt

Vous avez bien lu! Une raison de plus pour se mettre à l'entrainement, mais attention, ce n'est pas le genre d'orgasme explosif comme ceux émumérés précédemment. Selon l'auteure du livre The Workout Coregasm, Debby Herbenick, cet orgasme peut être atteint après une série d'exercices différents. Tout doit débuter par une bonne séance de cardio, suivie d'un travail des muscles de l'abdomen. Herbenick suggère de faire des exercices qui impliquent que les jambes soient suspendues, puisqu'ils travaillent les abdominaux inférieurs. Il s'agit de faire plusieurs séries d'adbdominaux, jusqu'au point de fatigue puis de continuer lors des débuts de l'excitation.

Le gym, c'est fantastique.

5. L'orgasme anal

WeHeartit

L'orgasme anal a été longtemps mitigé. Existe-t-il vraiment ou non? Pourtant, cette région est très érogène et encore plus sensible que les autres. Toutes les terminaisons nerveuses qui s'y trouvent font de cette zone quelque chose de complexe, mais apprivoisable pour les curieux/curieuses qui décideraient de s'y aventurer. C'est donc complètement possible d'avoir un orgasme anal, que ce soit par stimulation buccale, avec les doigts ou par pénétration.

Une bonne affaire de réglée.