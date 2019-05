[VIDÉO] Les nouvelles images de Resident Evil 7 font vraiment peur

Avez-vous essayé le teaser démo de Resident Evil 7 sur la PlayStation 4? Si c’est le cas, cette nouvelle bande-annonce risque de vous intéresser!

Bien qu’on sait déjà que le contenu de la démo de Resident Evil 7 ne se trouvera pas dans la version finale du jeu, on peut sentir une ambiance très comparable dans les nouvelles images dévoilées aujourd’hui.

Ça va fesser fort.

La bande-annonce présente le personnage Mia, qui explore une maison terrifiante où l’on constate rapidement qu’elle n’est pas seule. Le style est présenté en «found footage» (à la Blair Witch Project) et confirme aux joueurs que Resident Evil fait un retour aux sources avec un gameplay beaucoup plus centré sur l’exploration et le puzzle.

La bande-annonce:

Si vous ne trouvez pas les images un peu épeurantes, Pèse sur Start vous lance le défi d’essayer le jeu en VR une fois sorti.