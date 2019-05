Essayez le jeu «point-and-click» basé sur la série Stranger Things

Vous n’êtes pas seuls à vous ennuyer de Stranger Things!

Un groupe de développeurs indie a mis en ligne la démo d’un jeu «point-and-click» inspiré de Stranger Things.

La folie Stranger Things est toujours bien présente. Plusieurs animations et fanart ont été partagés sur le web, mais il y a enfin un hommage jouable inspiré de la série Netflix. Créé par Infamous Quests, le jeu présente une seule scène, où le personnage Jim Hopper et ses collègues font leurs recherches dans la fameuse forêt (on ne veut pas trop gâcher l’histoire pour vous!).

Capture d'écran du jeu

Même si le jeu n’a qu’une scène, les commentaires ont été plus que positifs:

«Excellent travail! Difficile à croire que vous avez réussi à faire cela en seulement quelques semaines!»

«Ceci doit devenir un jeu complet, c’est excellent!»

Évidemment, étant un hommage, le jeu n’est pas une représentation autorisée de Stranger Things. «Si on nous donne une opportunité officielle, nous aimerions continuer à développer ce type de jeu», a répondu Infamous Quests sur son site web quant à une suite du jeu.

Capture d'écran

Pour jouer sur PC, MAC ou Linux, c’est ici.

Pèse sur Start a testé le jeu et c’est effectivement très dommage qu’il ne soit pas complet ni officiel, parce que c’est bon! Pour les fans de jeu d’aventure-rétro, le style est tout simplement parfait et merveilleusement présenté.

Infamous Quests est un groupe de développeurs aux États-Unis qui a été fondé en 2012. Leur mission est de créer des jeux d’aventure avec un style rétro qu’ils aimeraient eux-mêmes jouer.