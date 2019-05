15 choses que vous ne vouliez pas vraiment savoir sur l’affreuse bibitte du rez-de-chaussée

Vous avez déjà vu ça, c’est certain. La scutigère, cette immense bibitte repoussante, presque de la longueur d’un doigt adulte, se cache dans la majorité des maisons du Québec.

Mais devez-vous la craindre? Pas vraiment. Au contraire!

Voici tout ce que vous devez savoir (ou pas!) sur la scutigère, cet animal affreux:

1. La cutigera coleoptrata, de son petit nom, est un animal du groupe des myriapodes. Ces centipèdes (100 pattes), venus d’Europe et maintenant répandus dans le monde entier, ont comme cousins les millipèdes (les fameux 1000 pattes).

2. Au Québec, la scutigère vit dans les maisons et elle se cache en particulier dans les endroits chauds et humides comme le sous-sol et la salle de bain. Elle aime également s'installer sur la tuyauterie, dans les fissures, s’introduire dans les conduites d'aération et dans les entre-murs. Joie!

3. La bibitte fuit la lumière: c’est ce qui explique pourquoi quand on tombe finalement nez à nez avec elle, la surprise est totale.

4. Le centipède est beige et brun avec trois lignes foncées qui s’étendent sur toute la longueur de son corps.

5. Si sa taille dépasse rarement les cinq centimètres, la longueur de ses pattes laisse pourtant l'impression d'une créature beaucoup plus grande.

Elle en possède 30 qui sont de plus en plus longues en partant de la tête vers l’extrémité de son corps. Un système plutôt bien conçu pour éviter de «s’enfarger» dans ses pattes!

6. Ses pattes, elle s’en sert bien. En effet, elle est d’une rapidité à faire rager tous ceux qui tentent de l’attraper. La bestiole peut effectivement se déplacer à une vitesse de 40 cm/seconde.

7. Ses deux yeux sont en fait composés de plusieurs «petits yeux» (jusqu’à 600!), que l’on appelle des ocelles.

8. Même si sa vue est repoussante et qu’une seule envie vous prend en l’apercevant (celle de la tuer), sachez qu’il est mieux d’endurer sa présence dans la maison! En effet, la scutigère est un prédateur bien utile qui se charge de vous libérer de la présence de beaucoup d’insectes. Il vaut donc mieux la laisser chasser en paix...

Certains affirment qu'il pourrait même s'agir de la prochaine solution pour venir à bout des fameuses punaises de lit!

9. Lorsqu'elle se sent menacée, la scutigère tente d'abord de repousser l’agresseur en dégageant une faible odeur désagréable.

10. Attention, car si cette tactique échoue, elle peut se défendre en mordant avec ses forcipules, une paire de petits crochets, et en injectant du venin pour paralyser.

11. Dans certains cas, très rares il faut le dire, l’endroit mordu peut enfler et devenir douloureux, comme lors d'une piqûre de guêpe.

12. Certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques au venin de l’animal. Si cela vous arrive, n’hésitez pas à consulter un médecin.

13. Rassurez-vous quand même, vos animaux de compagnie et vous êtes tout de même en sécurité: ce centipède ne transmet pas de maladie aux humains ni aux animaux. Il ne s’attaque pas non plus à la structure de la maison et ne cause pas de dommage matériel.

14. Autre bonne nouvelle, la présence de nombreuses scutigères dans une maison est plutôt rare. Cela indique simplement qu’elles y trouvent des insectes à déguster...

15. Si vous ne supportez pas la vision de la bestiole, vous savez alors quoi faire. Il faut repérer les espèces d’insectes présentes à la maison et tenter de les éliminer. Il est également conseillé de réduire le niveau d'humidité à l'aide d'un ventilateur ou d'un déshumidificateur.

Bonne chance!