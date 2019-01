[QUIZ] L’ultime jeu-questionnaire sur Tintin

Mettez à l’épreuve vos connaissances sur l’univers de Tintin grâce à ce quiz de 25 questions.

Créé en 1929 par Georges Rémi, dit Hergé, le petit reporter à la houppette rousse, au chandail bleu et à l’inséparable Milou a fait le tour de la planète, autant dans son monde fictif que dans le monde réel.

Aujourd’hui traduites dans plus de 100 langues et dialectes, ses aventures sont des classiques indémodables pour les jeunes de 7 à 77 ans de partout sur la Terre.



D'ailleurs, chaque 10 janvier, on célèbre maintenant la Journée mondiale de Tintin.

Mais à quel point vous souvenez-vous des personnages, des intrigues et des lieux qui rendent si unique l’univers de Tintin? Essayez d’obtenir la note de passage dans le test suivant.

Vous avez le droit de consulter vos albums.

Bonne chance!