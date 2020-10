21 raisons qui expliquent pourquoi on aime encore autant Gilmore Girls même 20 ans plus tard

L'émission Gilmore Girls fête ses 20 ans cet automne.

Oui, nous sommes vieux et vieilles. La série américaine qui suit les aventures de Lorelai et Rory, la mère et la fille accro au café et passionnées de culture populaire, a été diffusée d'octobre 2000 à mai 2007.

Rappelons aussi que quatre nouveaux épisodes sont sortis en novembre 2016 sur Netflix.

AFP

Même si les nouveaux sont corrects, on n'a pas envie de parler de ces épisodes. On a envie de revenir sur les sept ans de bonheur que nous a procuré la série de notre jeunesse/adolescence.

Voici 21 raisons qui expliquent pourquoi on a trippé sur Gilmore Girls, et pourquoi on trippe encore 20 ans plus tard:

1. Parce que leur relation mère-fille nous a fait rêver.

En tout cas quand on était ado. Aujourd'hui, on comprend qu'il y avait certaines parties un peu problématique dans leur relation codépendante...

2. Parce qu’on aimerait tous avoir autant de répartie que Lorelai.

«Oy with the poodles already.»

3. Parce que les références culturelles nous donnent l’impression d’être allés à Yale.

Gilmore girls

On aimerait vraiment avoir lu tous les livres dont Rory parle dans l'émission et vu tous les films préférés de Lorelai.

4. Parce que leur alimentation est composée uniquement d’affaires «le fun».

Gilmore girls

Miam.

5. Parce que de vivre à Stars Hollow c’est avoir une deuxième famille.

Gilmore girls

Une deuxième famille vraiment weird, mais une famille quand même.

6. Parce qu’on s’est tous déjà identifié à l’un des personnages de la série.

Gilmore girls

Avez-vous choisi le vôtre?

7. Parce qu’on rêverait de participer à un tricothon.

Gilmore girls

Ou au concours de bonhomme de neige, ou au festival d'automne, ou au carnaval d'hiver. Ou à n'importe quel town meeting.

8. Parce qu’on aurait tous voulu «dater» un riche héritier.

(Mais pas Logan)

9. Parce qu’on a tous déjà rêvé d’embrasser Jess (non?)

(Oui.)

10. Parce que la naïveté de Rory nous fait replonger dans notre jeunesse.

Gilmore girls

Bon. Avouons par contre qu'on a moins trippé sur Rory dans le revival:

11. Parce que Lorelai s’habille comme «la chienne à Jacques».

Gilmore girls

Ça nous faisait rire. «I did'nt know the rodeo was in town.»

12. Parce que... Kirk.

13. Parce que les goûts musicaux de Lane sont parfaits.

Gilmore girls

14. Parce qu'on veut un Luke dans notre vie pour réparer le porche avant même qu’il soit brisé.

Gilmore girls

Et pour plein d'autres raisons.

15. Parce qu’on a tous besoin d’une «Paris» dans notre vie pour nous brasser une fois de temps en temps.

Gilmore girls

Ouch.

16. Parce qu’on rêverait tous de pouvoir répondre à un client de façon aussi bête que Michel.

Gilmore girls

Le rêve. En plus, un Québécois dans Gilmore Girls!

17. Parce que de voir Émily craquer et finalement avoir des émotions nous donne le motton.

18. Parce que y'a tu moyen d'avoir un chum qui nous construise une voiture?

Gilmore girls

Stp?

19. Parce que quand tu as une meilleure amie qui s’appelle Sookie, une voisine qui s’appelle Babette et une mécanicienne qui s’appelle Gypsy, ça ne peut pas mal aller.

Gilmore girls

20. Parce que chaque personnage est un peu déséquilibré à sa façon, mais tellement attachant en même temps.

Gilmore girls

21. Parce que c’est l’émission parfaite à «binge-watcher» l’automne.

Gilmore girls

Ou à n'importe quel autre moment évidemment.

