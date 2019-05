Les casques VR pourraient propager l’herpès oculaire

La réalité virtuelle est toujours à un stade plutôt embryonnaire quant à l’innovation possible dans sa catégorie. Mais, avant d’innover, il faudrait peut-être régler ce gros problème: les casques VR sont un réel risque d’herpès oculaire, rapporte le Daily Dot.

Si vous avez acheté un casque de réalité virtuelle, vous n’êtes pas nécessairement à risque. Mais si vous décidez de faire essayer le casque à tout le quartier, ce même casque devient à risque. Et, c’est logique.

Les conventions sont souvent un risque de maladies, car les visiteurs partagent par milliers des manettes et accessoires qui ne sont pas toujours nettoyés pour le prochain utilisateur. Une conversation inquiétante a fuitée sur le web par Drift0r sur Twitter où l’on peut voir des développeurs réagir en apprenant qu’un studio confirme un cas d'herpès au sein de l'équipe.

EYE HERPES IS SPREADING VIA VR HEADSETS! You know those big events where people try VR for the first time? Well this dev got herpes from it! pic.twitter.com/ngNQK5QiFB