7 raisons pour lesquelles le Black Friday est la meilleure journée de l'année

Le 23 novembre prochain, les consommateurs seront nombreux à dévaliser les boutiques à la recherche des meilleurs rabais.

Depuis quelques années, le Black Friday est devenu un véritable évènement en soi, mais est-ce vraiment plus avantageux que le Boxing Day?

Voici 7 raisons pour lesquelles vous devriez profiter du Black Friday plutôt que du Boxing Day.

1. Pour faire vos achats du temps des Fêtes

Il est bien plus avantageux d’acheter vos cadeaux en rabais le 25 novembre, plutôt que d’acheter des trucs dont vous n’avez plus vraiment besoin le lendemain de Noël.

2. Parce qu’il va probablement faire beau le 25 novembre

On ne peut pas prévoir la température de si loin, mais habituellement, Dame Nature est plus clémente en novembre qu’en décembre. Si vous ne voulez pas faire vos achats les deux pieds dans la slush, vaut mieux profiter du Black Friday.

3. Parce que vous avez aussi la possibilité d’acheter en ligne durant le Cyber Monday

Pour ceux qui détestent faire la file et braver les foules, c’est durant le Cyber Monday qu’il vaut mieux faire vos emplettes. Le lundi suivant le Black Friday, des tonnes et des tonnes de rabais sont disponibles en ligne. Un bon moyen de faire des achats sans sortir de chez vous!

4. Parce que le système de son que vous voulez pour faire lever votre party des Fêtes sera moins cher durant le Black Friday

Si vous recevez durant le temps de Fêtes, peut-être aurez-vous besoin d’un bon système de son ou d’une mijoteuse, ou encore d’un kit à fondue? La plupart de ces objets sont en rabais durant le Black Friday, il faut simplement garder l’œil ouvert pour trouver les magasins qui offrent de tels soldes.

5. Parce que le 26 décembre, vous pourrez relaxer en pyjama

Après tout, vous êtes en congé! Pas besoin de vous lever aux aurores pour aller magasiner, vos achats ont déjà été faits... Il y a un mois!

6. Parce que le 26 décembre, vous risquez de souffrir d’un lendemain de veille

Plus besoin de faire attention à vos consommations le soir du 25, vous pourrez y aller à fond avec Monon’c Marcel et jouer au 500 en buvant tranquillement du scotch jusqu’à plus d’heures!

7. Parce que le Black Friday est une «course aux jouets» en soi

Tout comme Arnold Scharzenneger dans le film culte «La course aux jouets», partez faire la course aux rabais. Évidemment, les magasins seront remplis de consommateurs le 25 novembre, vous devrez donc développer une stratégie pour arriver à vos fins. Ça peut être très excitant si vous prenez le tout avec le sourire!

Bon Black Friday!