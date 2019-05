Montréal: la ville de rêve pour les accros des jeux vidéo

C’est connu, Montréal est un épicentre pour l’industrie du jeu vidéo. Mais, comment est-ce que les artisans qui s’y trouvent font pour produire des jeux aussi réputés?

Il y a de nombreuses différence pour la mise en marché d’un jeu vidéo de console et d’un jeu mobile. Cette semaine à Jeux vidéo: mode d’emploi, on jase avec les pros de chez Ludia et Square Enix Montréal pour mieux comprendre le côté marketing de l'industrie.

AU PROGRAMME