Les 10 pires jeux vidéo de 2016

2016 a été une année particulièrement chargée dans le monde du jeu vidéo. Les jeux comme Overwatch et Uncharted 4 ont dominé les palmarès des meilleurs jeux, mais, il y a eu plusieurs navets aussi.

Voici la liste des 10 pires jeux vidéo de l’année selon les critiques et les joueurs!

No Man’s Sky

Eh oui, malheureusement, il faut parler de No Man’s Sky. Ce jeu d’action/aventure avait été très attendu, mais le résultat n’a tout simplement pas été à la hauteur. Le jeu s’est toutefois mérité une note de 71 par les critiques, mais seulement 4.5 / 10 par les joueurs sur le site MetaCritic. Ouch!

Bombshell

Les critiques et joueurs sont tous d’accord: Bombshell est un jeu rempli de bogues. Décevant, venant des créateurs de Duke Nukem 3D...

Coffin Dodgers

Pourtant drôle, le jeu est tellement pénible côté design que les critiques lui ont accordé une note de 36%.

Call of Duty: Infinite Warfare

Il y avait plus d’un million de mentions «je n’aime pas» sur la bande-annonce du jeu Infinite Warfare avant sa sortie. Malheureusement, sa sortie n’a pas aidé, les joueurs ont accordé une note de 3.4. Ça fait mal.

Ghostbusters

La bande-annonce du nouveau film Ghostbusters est l’une des plus détestées de tous les temps; est-ce que le film aurait jeté un mauvais sort sur le jeu? Conçu trop rapidement, ce jeu risque d’être oublié en 2017.

Alekhine’s Gun

«Je ne peux pas suggérer ce jeu à quelqu’un » disait CGmagonline. Pour environ 60$, vous allez être profondément déçu de ce jeu d’action à la troisième personne.

Umbrella Corps

Capcom prépare un jeu qui risque de charmer les critiques en 2017: Resident Evil 7. Mais Umbrella Corps, lui, a fait le contraire. Selon GameWatcher, un jeu tout simplement «horrible».

Homefront: The Revolution

Une suite FPS «open-world» qui avait tout le potentiel du monde avec trop de bogues, une narration vide et des personnages inintéressants. Une note de 48 des critiques et 3.8 des joueurs sur MetaCritic. Ayoye.

Pokémon GO (Trigger warning)

Impossible de nier l’impact de Pokémon GO dans le monde du jeu vidéo et la culture populaire en 2016. Visiblement, le jeu a attiré beaucoup d’attention. Malheureusement, Niantic a raté son coup en décevant trop souvent son public. Multiples bogues et restrictions ont fait que Niantic a perdu beaucoup de ces joueurs. La compagnie ne s’attendait peut-être pas à ce que le jeu soit si populaire et a malheureusement lancé un jeu qui n’était tout simplement pas à la hauteur des attentes. Amusant, certes, le jeu a énormément de potentiel inexploité, ce qui a dérangé les joueurs et critiques. Dommage.

Soda Drinker Pro

Difficile de prendre ce jeu au sérieux; il se présente visiblement en blague. Ce type de jeu a tendance à charmer les YouTubeurs mais Soda Drinker Pro est malheureusement une déception dans son humour. Le jeu donne exactement ce qu’il propose: vous devez boire votre boisson. Mais les créateurs semblent avoir conçu le jeu surtout pour attirer l’attention des YouTubeurs qui allaient, visiblement, y jouer devant leurs milliers d’abonnés. Si vous voulez un jeu qui est drôle pour vrai, essayez Mr. President.