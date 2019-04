13 abominations qu’on a tenté de faire passer pour des poutines

La préparation du plat par excellence des fins de soirées québécoises ne requiert peut-être que l’assemblage de trois ingrédients, mais force est de constater qu’une fois les frontières de la belle province franchies, rien ne va plus.

Parfois, c’est dû à une trop grande confiance malgré le manque flagrant d’ingrédients essentiels (puisqu'il faut apparemment le répéter: frites, fromage EN GRAINS et sauce brune).

Mais parfois, c’est carrément de la mauvaise foi. Et des mensonges.

Constatez par vous-même avec ces 13 fois où la poutine s’est révélée plus décevante qu’une fin de saison du Canadien:

1. C'est dommage qu'il y ait une croûte de ciment par dessus les frites.

#notpoutine Une photo publiée par Farlan Beck (@farlanb) le 18 Août 2014 à 1h12 PDT

Sondage Est-ce une poutine? Oui Non

2. Quelle horreur.

Une photo publiée par Martin Dmitrieff (@martindmitrieff) le 31 Juil. 2016 à 9h34 PDT

3. C'est rouge et gratiné. C'est non et non.

#johnhagertyvlogs #youtube #subscribe #notpoutine #pizzafries Une photo publiée par John Hagerty (@john_hagerty) le 21 Nov. 2016 à 11h30 PST

Sondage Est-ce une poutine? Oui Non, c'est une lasagne

4. On est en 2017: ça fait déjà 8 ans que «revisiter» des classiques, ce n'est plus à la mode.

Sweet potato waffle and tato tot chips and gravy. #notpoutine Une photo publiée par Emilee Morreale (@emileemorreale) le 7 Févr. 2016 à 17h23 PST

5. Cette tentative de nos amis américains pourrait être drôle si elle n'était pas aussi triste.

This is what happens when you try to order #poutine in America #canadians #poutinefail #minneapolis Une photo publiée par Jennifer Pyne (@jenn_pyne) le 15 Mars 2014 à 12h21 PDT

La tranche de fromage orange découpée est un crime.

Sondage Est-ce une poutine? Bien sûr! Je n'ai jamais été aussi triste qu'en regardant cette photo

6. Les.immenses.cubes.de.fromage.

7. Cette sauce brune a été récoltée directement sur Décarie deux jours après une tempête de neige.

Terrible gravy #newyorkfries #poutine #bestpoutineindubai? #poutinefail #dubai #dubaifood #dubaifoodblogger #dubaifoodartandculture Une photo publiée par @dubaifoodartandculture le 19 Sept. 2014 à 16h24 PDT

Sondage Est-ce que cette photo vous a donné mal au coeur? Non Oui :(

8. *Soupir.*

9. Des poutines congelées.

Rien à ajouter.

Sondage Ce produit devrait-il avoir le droit d'exister? Oui Non, c'est de la fraude

10. Du fromage râpé, c'est non.

Nothing more disappointing to opening up your poutine to find it was made with shredded cheese rather than curds #poutinefail #momschiptruck #stillgonnaeatit #CanadianProblems #poutine Une photo publiée par Joy Lane Vogel (@joyskitchen_on) le 20 Nov. 2016 à 10h18 PST

11. Une poutine. Au Minnesota.

This is what happens when you order a "poutine" in Minnesota.. I tried hard not to let my disappointment show when they handed it to me. 😕😶😐😑☹️😤 #poutine #poutinefail #atleasttry #ineedtogobacktomontreal Une photo publiée par Misty Rose (@mistyrosefdl) le 15 Nov. 2015 à 15h40 PST

12. «La poutine la plus triste au monde.»

Happy Canada Day? This is the saddest poutine in the world. Well done, DreamWorks, well done. #iamcanadian #poutinefail Une photo publiée par Maggie Kang (@nutmags) le 1 Juil. 2013 à 11h59 PDT

13. Un dernier essai américain.