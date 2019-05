Resident Evil 7: les gamers ont joué un équivalent de 700 ans en 6 jours

Le site web officiel de Resident Evil 7: Biohazard offre des statistiques assez impressionnantes sur ses joueurs.

Capcom donne aux joueurs de Resident Evil 7 l’option de s’inscrire au site web Residentevil.net où leurs activités dans le jeu sont compilées. L’information est utilisée afin de mieux visualiser les statistiques du jeu, et c’est fascinant. Pas besoin de s’inquiéter non plus, car l’inscription est totalement optionnelle.

Sur le site, on peut constater que les joueurs ont joué à Resident Evil 7 un équivalent de 709 ans au moment de l’écriture de cet article. Et cela ne compte pas les utilisateurs qui ont préféré ne pas lier leurs comptes au site.

Capture d'écran

On voit également que plus de 84 000 joueurs explorent le jeu en réalité virtuelle. Cependant, le site n’explique pas si ces joueurs ont terminé le jeu au complet en VR, ou simplement quelques parties.

Capture d'écran

Les joueurs auraient marché un total de 16 137 973 km et tué plus de 28 millions d’ennemis. Mais, combien de fois ont-ils appuyé sur pause, le temps de reprendre leur souffle? Une statistique qui serait intéressante!

Il n’est pas surprenant de voir que de cibler la tête des ennemis «molded» est efficace, comme dans 77% des cas enregistrés.

Capture d'écran

Les statistiques rappellent quelque chose d’assez important durant le jeu: fermez vos portes un peu plus souvent! Qui sait, Jack est peut-être près.