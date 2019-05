Il termine Mad House de Resident Evil 7 en utilisant seulement le couteau

Les speedruns de Resident Evil 7 s’accumulent rapidement alors que les joueurs tentent de battre des records de vitesse.

Le record de vitesse actuel est de 94 minutes en mode «Facile». La plupart des tentatives de speedrun sont faites dans ce mode afin de contourner les obstacles rapidement et éviter les mauvaises surprises.

Les joueurs qui ont terminé le mode «Normal», puis ensuite «Mad House», auront la chance d’avoir une quantité infinie de munitions. Ça, c’est idéal pour les speedruns.

Le YouTubeur Quizzle ne voulait pas faire comme les autres. Voulant amplifier le défi, il a décidé de terminer le jeu en mode Mad House, mais...seulement avec un couteau. Vous avez bien lu.

Mad House est le niveau de difficulté le plus élevé dans Resident Evil 7. Dans ce mode, les items importants sont placés à des endroits totalement différents et les ennemis sont considérablement plus tenaces. Mais le pire dans Mad House, c’est Jack: il court plus vite que votre personnage, selon Kotaku.

Quizzle a donc décidé d’affronter les Baker dans des circonstances où ils sont carrément impossibles à ralentir: avec un simple petit couteau. Le plus impressionnant dans tout ça? Il n’est pas mort une seule fois.

Le tout a été terminé en 2 h 49 min 13 s.

Kotaku explique que normalement, les speedruns en mode «Facile» avec le couteau sont terminés en deux heures. Quizzle est donc un vrai champion, avec seulement 49 minutes de plus en Mad House.

*À NOTER: certaines scènes forcent les joueurs à utiliser d'autres armes; impossible de faire autrement.