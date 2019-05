On pourra bientôt jouer à des jeux PS4 sur PC!

Bonne nouvelle! La guéguerre entre les propriétaires de consoles et de PC va s’amenuiser alors que PlayStation annonce qu’on pourra bientôt jouer à des jeux PS4 sur ordinateurs.



Bien que l’entreprise dispose déjà de centaines de jeux PS3 — près de 500 à ce jour selon son communiqué — qui sont offerts sur demande via son service Playstation Now, on apprend toutefois aujourd’hui que l’offre sera bientôt bonifiée de titres PS4 récents.



Mieux encore, comme les fichiers de sauvegardes reposent sur l’infonuagique, il sera possible de commencer une partie sur un PC pour ensuite la poursuivre sur une console PS4 (et vice-versa, évidemment).



En attendant la date de dévoilement officielle de cette nouvelle offre, on indique — dans une publication sur le site officiel de la compagnie — que certains détenteurs de comptes Playstation Now recevront une invitation pour un test privé sous peu.



Les détails entourant les jeux prévus devraient donc fuiter lors de ses premières séances.

À suivre donc!