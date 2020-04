14 idées cadeaux pour surprendre maman à la Fête des mères

Pour plusieurs la Fête des mères est un véritable casse-tête. Heureusement, il reste encore quelques jours avant le dimanche 10 mai!

Si vous n'avez aucune idée de quoi lui offrir, voici 14 idées originales qui devraient ravir celle qui vous a donné la vie.

1. L'ensemble cadeau «La boîte Merci» ou encore «La fête des mères» d'Oatbox

Pour les mamans gourmandes, un ensemble cadeau de la compagnie montréalaise Oatbox est de mise. Votre douce mère recevra deux sacs de délicieux granola, des barres déjeuner et du gruau. Un pur délice! En plus, pour chaque boîte vendue, Oatbox fera don d'un petit-déjeuner complet aux enfants confrontés à l'insécurité alimentaire.

2. Un massage lomi-lomi au spa Bota bota

La technique de massage hawaïen lomi-lomi permet de décrocher complètement et donne l’impression de se faire caresser par les vagues. Les mouvements en longueur du bas au haut du corps sont d’une extrême complexité et permettent aux muscles de se détendre de façon naturelle.

Un certificat cadeau pour un massage à la sortie du confinement, quelle bonne idée. Une valeur sûre pour toutes les mamans!

3. Un abonnement au magazine culinaire Caribou

Le magnifique magazine montréalais Caribou offre à ses lecteurs une autre façon de s’informer sur la nourriture. Les articles sont toujours passionnants et les photos donnent l’eau à la bouche.

4. Un sac à main ou un porte-monnaie Woolfell

Les mamans n’ont jamais assez de sacs à main. Si vous cherchez à en offrir un à votre mère, mais que vous avez peur de choisir un style qui lui déplaise, optez pour les sacs et accessoires en cuir de la compagnie montréalaise Woolfell. Leur look minimaliste devrait la charmer!

5. Un bouquet de fleurs fraîches ou séchées livré chez elle par Le jardin de Mathilde

Offrir un bouquet de fleurs à sa mère est un classique. Les boutiques Le jardin de Mathilde (deux à Montréal) assurent une livraison sans contact rapide de bouquets, plantes ou encore fleurs séchées. Un cadeau qui fait toujours plaisir.

6. Un chandail la «maman poule»

Une maman c’est toujours un peu «poule» non?

7. Un magnifique pot à plantes de Parceline, fait avec amour à Montréal

Si l’idée d’offrir un bouquet de fleurs ne vous parle pas, optez pour un pot à plante original. C’est un bel objet décoratif et c’est plus durable que des fleurs coupées! La boutique Parceline propose des bjets utilitaires et décoratifs en céramique, fabriqués à Montréal.

8. Une montre Fitbit

Pour les mères sportives, une montre Fitbit est un excellent cadeau. Elle pourra mettre des chiffres sur ses parcours d’entraînement et suivre les battements de son cœur durant ses courses.

9. Un collier Noemiah

La compagnie de design montréalais Noemiah vend de magnifiques bijoux et vêtements qui devraient ravir votre mère. Ses colliers sont absolument parfaits pour rehausser n’importe quel ensemble de semaine.

10. Un bijou MYEL

La compagnie de bijoux montréalais MYEL offre une panoplie d’accessoires au design épuré et au look minimaliste. C’est une valeur sûre.

11. Des produits 100% naturel Ruchy

Pour les adeptes de produits de beauté, la compagnie montréalaise Ruchy offre une belle gamme de produits faits d’ingrédients 100% naturels. Huile nettoyante, sel de bain, exfoliant, tout y est pour faire plaisir à votre mère!

12. Une carte faite par une artiste québécoise

Des fois, un beau message, ça peut faire autant plaisir qu'un cadeau. Et pourquoi pas le livrer dans une magnifique carte dessinée par l’artiste montréalaise Karine Isabelle (K.I), qui vend aussi d’autres belles créations sur sa page Etsy.

13. Une peinture de Zoé Boivin

Pour ceux et celles qui ont un budget «plus lousse», l’artiste-peintre montréalaise Zoé Boivin fait des merveilles. Si vous souhaitez offrir quelque chose d’unique à votre mère, elle peut même prendre des «demandes spéciales» et s’inspirer d’une photographie.

14. Un coffret de produits Yves Rocher en promotion pour la fête des mères

Bonne Fête des mères!

