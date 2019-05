[QUIZ] Connaissez-vous bien l'histoire des Patriotes?

Question #11

De quelles couleurs était le drapeau des Patriotes créé le en 1832?

Vert et jaune

Rouge et blanc

Bleu, blanc et rouge

Vert, blanc et rouge

Bien qu’il existe plus d’un drapeau patriote, celui qui reste le plus connu à ce jour est celui avec les bandes vertes, rouges et blanches. Encore aujourd’hui, des historiens proposent diverses interprétations pour expliquer ce choix de couleurs.